So wird der neue Parkplatz in Jesewitz genutzt

Jesewitz

Der neue Park- und Ride-Platz am Bahnhof in Jesewitz ist gut frequentiert. „Von den rund 40 Parkplätzen sind 30 in der Woche immer belegt“, sagt Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Insofern habe sich die Investition gelohnt, vor allem für die Pendler, die werktags aus den umliegenden Dörfern mit dem Auto zum Bahnhof kommen und dann mit der Bahn weiter fahren, meistens in Richtung Leipzig.

Geordnetes Parken

Neben Parkbuchten für Pkw und zwei behindertengerechten Stellflächen sind Motorradboxen und Fahrradständerentstanden. „Jetzt geht es am Bahnhof geordnet zu“, sagt der Bürgermeister. Das war davor nicht so. Denn Markierungen fehlten. Man konnte eher von einem wilden Parken sprechen.

Der Park- und Rideplatz kostete rund 285 600 Euro. Allein die Planungskosten schlugen mit 44 500 Euro zu Buche. Die Gemeinde konnte sich über eine großzügige Förderung in Höhe von 256 590 Euro freuen.

Parallel war auch die Bushaltestelle am Bahnhof barrierefrei ausgebaut worden. Die Gemeinde konnte auch dafür ein Fördermittelprogramm nutzen; der Fördersatz lag bei 90 Prozent.

Neue Bushaltestellen

Die Gemeinde plant unterdessen die Erneuerung von weiteren Haltestellen in diesem Jahr. Jene in Gotha ( Lindenstraße), Liemehna ( Tauchaer Straße), Gallen (Teichstraße) und Pehritzsch (Hauptstraße) sollen barrierefrei umgebaut werden. Die in Jesewitz, Gordemitz, Bötzen und Ochelmitz sind bereits auf dem neuesten Stand.

Hintergrund: Etwa 25 Prozent der Bürger in Deutschland sind ständig oder zeitweilig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Ihre Teilhabe am Leben außerhalb des unmittelbaren Wohnumfeldes ist davon abhängig, ob und mit welchem Aufwand sie die öffentlichen Beförderungsangebote nutzen können. Deshalb werden nicht nur in der Gemeinde Jesewitz die Haltestellen erneuert, sondern in vielen anderen Kommunen in Kreis.

Die finanziellen Zuwendungen des Landkreises betragen für den barrierefreien Umbau 90 Prozent. Bei Haltestellen, die von einer Plus-Bus-Linie bedient werden, liegt die Förderung sogar bei 100 Prozent.

Von Nico Fliegner