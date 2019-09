Sogar in Schallplatten ist nun ein Stückchen Eilenburg

Eilenburg

Was haben so verschiedene Unternehmen wie Landgut Nemt, Frankenbrunnen, EBAWE und PCW gemeinsam? Mindestens drei Dinge: Sie produzieren in Eilenburg beziehungsweise Umland, sie sind Sponsoren des 400 Mitglieder zählenden Sportvereins FC Eilenburg, und sie haben bereits jeweils ein Netzwerktreffen der Sponsoren ausgerichtet. „Sehen, was der andere kann“, bringt dies Steffen Tänzer, Präsident des FCE, auf den Punkt.

Seit 2006 an der Mulde

Das jüngste Netzwerktreffen führte in das Industrie- und Gewerbegebiet am Wasserturm und damit an einen Ort mit alter und neuer Industriegeschichte. An dem Standort, an dem mal weit über 2500 Mitarbeiter im ECW tätig waren, hat die 1981 bei Düsseldorf gegründete Polyplast Müller Gruppe, die noch je ein Werk in den USA und in Kanada hat, 2006 ihr drittes deutsches Werk errichtet.

Was seitdem geschehen ist, verfolgen Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und die anderen Gäste auch mit viel Respekt. Eilenburg war fürdas mittelständische Familienunternehmen mit heute 700 Mitarbeitern von Anfang an wichtig. Seit 2009 ist mit Daniel Müller der Sohn des Firmengründers vor Ort, lebt im nahen Leipzig. Die Mitarbeiterzahl hat sich seitdem auf 160 verdreifacht, und mit jährlich knapp 50 000 Tonnen kommt inzwischen jede dritte produzierte Tonne des Unternehmens aus der Muldestadt.

Die große Fläche reizte

Wie kam man aber bei der Polyplast Müller Gruppe, die unlängst beim Jahresumsatz die 300-Millionen-Marke überschritten hat, auf Eilenburg? „Bis 2006“, so Daniel Müller, „hatten wir kein PVC-Compound in unserem Portfolio. Das passte mit dem ehemaligen ECW einfach.“ Doch auch die sehr große zur Verfügung stehende Fläche hätte ihren Reiz gehabt. Inzwischen besitzt das Unternehmen nach neuerlichem Zukauf sogar 120 000 Quadratmeter. „Damit“, so gibt Daniel Müller zugleich ein Bekenntnis für Eilenburg ab, „ haben wir hier noch über Jahrzehnte die Möglichkeit zum Wachsen.“

Mit 4000 verschiedenen Rezepturen verfügt die PCW GmbH über ein großes Portfolio, das von mehr als 20 Leuten im Labor und Technikum vor Ort weiterentwickelt wird. Bei knapp zehn Prozent der Rezepturen im PVC-Bereich würden sogar noch die aus ECW-Zeiten verwendet.

Ein Stückchen Eilenburg ist oft mit drin

Die Eilenburger Granulate finden sich in Kunststoffprodukten der Bau-, Auto- und Medizinbranche. So steckt ein Stückchen Eilenburg in Wärmflaschen und Wasserschläuchen, aber auch in Bremspedalen, Fensterprofilen, Kabelkanälen, in Blutschläuchen und neuerdings auch in den wieder aufkommenden Schallplatten. Hier hat der Kunststoff aus Eilenburg auf dem deutschen Markt einen Anteil von fast 30 Prozent. Tendenz steigend.

Klima und Kunststoff

Karsten Döbelt vom Landgut Nemt wollte dennoch wissen, ob sich die derzeitigen Diskussionen um Plaste und Klima nicht negativ auswirken könnten. Daniel Müller bleibt da gelassen: „ Kunststoff ist nicht per se böse. Und was wäre denn die Alternative? Bei der weiteren Entwicklung der E-Mobilität braucht es eine Reduktion von Gewicht. Das geht nur mit Kunststoff.“ Für ihn stellt sich daher vor allem die Frage, wie man mit Kunststoff umgeht. Und da ist für ihn die Richtung klar: „Nicht verbieten, sonder mehr verwerten und recyceln.“

Der FC Eilenburg, von dem einige Vereinsmitglieder im Werk arbeiten, schätzt sich natürlich glücklich, bei der PCW in Sachen Sponsoring einen Treffer gelandet zu haben. Seit drei Jahren läuft die Partnerschaft. Und auch wenn die 1. Männermannschaft gerade am Wochenende die Spitzenposition in der Oberliga-Tabelle verlor, PCW und FCE – beide wollen als Team bei Kunden beziehungsweise Sportfans auch in Zukunft noch viele Treffer landen.

Von Ilka Fischer