Soll Edeka-Ansiedlung in Eilenburg doch noch verhindert werden?

Um die geplante Ansiedlung eines Edeka-Centers mit Baumarkt in der Ziegelstraße in Eilenburg ist es ruhig geworden. Letzte für jedermann sichtbare Aktivitäten gab es im Februar – da rollten die ersten Baumaschinen und machten Planie auf der mehrere tausend Quadratmeter großen Fläche, die sich in der Nähe der Muldebrücke befindet.

Edeka : Gibt nichts Neues

Edeka selbst hält sich bedeckt, wie es dort weitergeht. Auf Fragen dieser Zeitung, zum Beispiel wann der erste Spatenstich sein wird, welche Absprachen mit Behörden noch getroffen werden müssen oder ob bereits ein Kaufmann gefunden worden sei, der das E-Center betreiben wird, antwortete Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen in Rottendorf bei Würzburg, dass es „aktuell noch keine Neuigkeiten berichten“ könne.

Unterdessen wurde bekannt, dass ein Normenkontrollverfahren zu den im Stadtrat gefassten Beschlüssen bezüglich Edeka auf den Weg gebracht wurde. Das bestätigte die Stadtverwaltung. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt. Mit einem solchen Verfahren soll überprüft werden, ob die Verwaltung das Verfahren zum Bebauungsplan ordnungsgemäß durchgeführt hat. Auswirkungen auf den Baubeginn, der früheren Edeka-Angaben zufolge für Mitte dieses Jahres vorgesehen ist, habe das Normenkontrollverfahren nicht, wie Eilenburgs Wirtschaftsförderer Heiko Leihe sagte: „ Edeka hat eine rechtsgültige Baugenehmigung und kann jederzeit beginnen.“ Er sieht das Normenkontrollverfahren gelassen. Sollte herauskommen, dass das B-Plan-Verfahren tatsächlich Mängel aufweist, seien diese im Nachgang „heilbar“.

Wer steckt dahinter?

Aber wer hat dieses Verfahren überhaupt angeregt? Die Stadtverwaltung gewiss nicht. Denn die geht davon aus, dass alles ordnungsgemäß über die Bühne ging. In Frage kommen deshalb nur Gegner der Edeka-Ansiedlung, wovon es einige gibt.

So hatte sich bereits vor Jahren eine Bürgerinitiative (BI) formiert, die sich stets dafür aussprach, die ehemalige Marktkauf-Immobilie am Rand der Stadt wiederzubeleben, statt den Handel in der Stadtmitte zu bündeln und einen Neubau zu planen. Inzwischen ist bei Ex-Marktkauf Kaufland drin. Die BI winkt deshalb ab. „Wir haben damit nichts zu tun“, ließ deren Sprecher Carsten Ott wissen. Man wisse auch nicht, wer das Verfahren initiiert hat.

Linke-Stadträtin Christiane Prochnow gehört ebenso zu den Gegnern der Edeka-Pläne in der Ziegelstraße. Sie hatte vielfach gegen Beschlüsse gestimmt. Für eine Anfrage war sie nicht erreichbar. In Frage kommen aber auch Handelskonkurrenten, die den juristischen Schachzug eines Normenkontrollverfahrens nutzen, um auf Zeit zu spielen.

