Sommerferien: Zehn Dinge, die man in Eilenburg und Düben mal machen sollte

Eilenburg/Bad Düben

Nach einem kräftezehrenden Schuljahr fangen am Wochenende die Sommerferien an. Zeit, um sich zu erholen und Kraft zu tanken. Viele zieht es in den Urlaub ans Meer, doch es muss nicht immer die große Ferienreise sein, um Spaß zu haben. Auch vor der Haustür lässt sich einiges erleben. Wir haben zehn vielversprechende Freizeitangebote rausgesucht, die man in Eilenburg und Bad Düben in den Ferien unternehmen kann. Hier unsere Hitliste:

1. Geheimnisse der Eilenburger Unterwelt

Im Untergrund von Eilenburg erstreckt sich ein weit verzweigtes Keller- und Gängesystem, das über 800 Jahre alt ist. Im Laufe der Jahrhunderte dienten die Keller zur Bierlagerung oder als Luftschutzbunker. Bei der Kinderführung „Auf den Spuren der Heinzelmännchen“ kann das Labyrinth unter dem Eilenburger Berg an mehreren Terminen erkundet werden (10.8 um 10 Uhr, 12.8 um 13.30 Uhr, 18.8 um 10 Uhr und 13.30 Uhr, 24.8 um 15 Uhr, 26.8 um 10 Uhr und 15 Uhr). Für Erwachsene gibt es am 15.8 um 10 Uhr eine öffentliche Führung.

Telefonische Anmeldung unter 03423 652222.

2. Spannende Ausstellung: „Decelith aus Eilenburg“

Museumsleiter Andreas Flegel zeigt auf eine Fototafel mit Ansichten des Eilenburger Chemie Werkes Anfang der 1990er-Jahre. Diese ist Teil der Ausstellung „Decelith aus Eilenburg“ im Eilenburger Museum. Quelle: Nico Fliegner

Im Stadtmuseum Eilenburg läuft die Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“, die sich mit dem Eilenburger Chemie Werk (ECW), seinen Arbeitern und dem PVC-Kunststoff namens Decelith, aus dem die ersten Schallplatten gefertigt wurden, beschäftigt. In der beliebten Sonntagsschule (25.7, 1.8. und 29.8, jeweils 15 Uhr) gibt Museumsleiter Andreas Flegel eine Einführung ins Thema, anschließend wird die Ausstellung gemeinsam besichtigt.

Eine Anmeldung für die Sonntagsschule unter Tel. 03423 652222 ist nötig. Davon unabhängig kann die Sonderausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des Stadtmuseums ganz normal besucht werden.

3. Besuch bei den Wollschweinferkeln

Die Wollschweine im Eilenburger Tierpark haben Nachwuchs. Quelle: Wolfgang Sens

Definitiv kein Geheimtipp, aber immer einen Besuch wert, ist der Tierpark in Eilenburg. Mit 50 Arten und 300 Tieren finden Besucherinnen und Besucher eine breite Auswahl vor – von heimischem Damwild über exotische Affen und Papageien bis zum seltenen Luchs. Seit Kurzem gibt es zudem Nachwuchs im Tierpark. Ende Juni wurden unter anderem kleine Pfauenküken, Wollschweinferkel und Jungaffen geboren.

4. Paddeln auf der Mulde von Eilenburg nach Bad Düben

Paddeln auf der Mulde bei Bad Düben Quelle: Nico Fliegner

Was gibt es Schöneres, als im Sommer auf der Mulde durch eine nahezu unberührte Naturlandschaft zu paddeln? Ob die gesamte Strecke von Eilenburg über Gruna nach Bad Düben (24,5 Kilometer, ca. 8 Stunden) oder nur eine Teilstrecke – je nach Lust und Laune sind verschiedene Routen möglich. Als Fortbewegungsmittel stehen ein großes Schlauchboot, ein Kanu und ein Stand-Up-Paddling-Brett für ein oder zwei Personen zur Auswahl. Nach der Tour wird man wieder zum Ausgangspunkt gefahren.

www.marineking.de

5. Auf dem Rücken der Pferde: Ausflug zum Reiterhof

Auf dem Reiterhof Wöllnau kann man sowohl in einer Ferienwohnung übernachten als auch nur als Tagesausflügler vorbeikommen. Auf kleinen Ponys werden schon Kinder ab drei Jahren altersgerecht an den Umgang mit dem Pferd und das Reiten herangeführt. Für Größere wird richtiger Reitunterricht angeboten. Und wer nicht selbst auf dem Pferd sitzen will, kann eine Kutschfahrt durch die Dübener Heide buchen.

Anfragen unter 034244 60442.

6. Supa Golf im Kurpark

Supa Golf ist mit einer Mischung aus Golf und Minigolf der neue Trendsport. Ähnlich wie beim klassischen Golfsport – nur mit größeren und bunten Bällen – spielen mehrere Spielerinnen und Spieler zusammen auf ein Loch. Wer die wenigsten Schläge braucht, gewinnt. Mitten im Bad Dübener Kurpark gibt es neun Bahnen mit Längen zwischen 10 und 75 Metern. Das Gute: Für Supa Golf sind keine Vorkenntnisse notwendig, so können bereits Kinder ab fünf Jahren mitspielen.

Zum Spielen muss telefonisch unter 034243 33675 ein Termin in der Verleihstation im Heide Spa Vital Center vereinbart werden.

7. Wo sich alles um die Wildkatze dreht

Ein acht Wochen altes Wildkatzenjunges faucht. Quelle: Carsten Rehder

Sie sind scheu und leben meist im Verborgenen. Doch in der Dübener Heide wurden zuletzt immer öfter Wildkatzen gesichtet. Im Naturparkhaus in Bad Düben gibt es vom 2. August bis zum 29. September eine interaktive Wildkatzenausstellung zu sehen. Großformatige Tier- und Landschaftsaufnahmen zeigen die scheuen Jäger in ihrem natürlichen Lebensraum. Da man an vielen Stationen selbst aktiv werden kann, eignet sich die Ausstellung auch für Kinder.

Ein Besuch ist nur mit Voranmeldung unter Tel. 03443 72993 möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Um Wildkatzen geht es auch bei der Entdecker-Tour am 1. August von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Gemeinsam mit der Wildnispädagogin Angela Richter können die Kinder ausprobieren, ob sie genauso gut schleichen oder riechen können wie eine Wildkatze.

Anmeldung über info@wildelinde.de, der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben.

8. Waldspaziergang mit dem Förster

Auf einem gemächlichen, circa zwei Kilometer langen Spaziergang durch den Bad Schmiedeberger Stadtwald erzählt Förster Jürgen Kristin die spannenden Geschichten, wie die dortigen Standorte Mordfleck, Höllenschlucht oder Jungferngrab zu ihren Namen gekommen sind. Außerdem erfahren die Familien interessante Informationen aus längst vergangenen Epochen wie der Eiszeit. Der Spaziergang am 1. August ist von 14 Uhr bis 15.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist am Parkplatz „Schöne Aussicht“ (Weinbergstraße 33, 06905 Bad Schmiedeberg).

Anmeldungen unter der Nummer 034243 72993. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

9. Radfahren in der Dübener Heide

Beim Radverleih Dübener Heide kann man sich an zahlreichen Stationen in Nordsachsen Fahrräder oder E-Bikes ausleihen. Passende Tourenvorschläge gibt es inklusive. Eine leichte Strecke ist zum Beispiel die gut zwölf Kilometer lange Umrundung des Gremminer Sees, die in einer knappen Stunde zu bewältigen ist. Wer auf Herausforderungen steht, dem ist der schwere und 46 Kilometer lange Rundweg von Bad Düben über Bad Schmiedeberg und zurück zu empfehlen (circa 3,5 Stunden).

www.radverleih-duebenerheide.de

10. Digitale Schnitzeljagd

Mit Smartphone und Actionbound-App kann man auf digitale Schnitzeljagd rund um das Bad Dübener Naturparkhaus gehen. Quelle: Steffen Brost

Bei der Heidewächter-Tour braucht man lediglich ein Smartphone oder Tablet sowie die kostenlose App Actionbound – und schon kann es losgehen mit der digitalen Schnitzeljagd durch die Dübener Heide. An mehreren Stationen rund um das Naturparkhaus in Bad Düben warten verschiedene Rätsel auf die Schatzsucher. Nur wer alle Aufgaben erfüllt, knackt den Code für die Schatzkiste und wird zum Heidewächter. Die Tour dauert rund 90 Minuten, ist etwa 1,5 Kilometer lang und kann zu jeder beliebigen Uhrzeit absolviert werden.

Von Simon Ecker