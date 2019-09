Sozialarbeiter: So war Arbeit im Wohnprojekt Eilenburg

Eilenburg

Wer Jens Trombke nach einer Beschreibung seiner Aufgaben als Sozialarbeiter im ehemaligen Wohnprojekt in Eilenburg fragt, muss sich auf eine lange Liste gefasst machen. „Ich war allein zuständig für das Objekt im Nordring 52 bis 54“, erzählt der 55-Jährige. „Da kam einiges zusammen.“ So sei er – natürlich – für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Geflüchteten und Migranten vor Ort verantwortlich gewesen. Ein großer Teil seiner Zeit habe er aber für ganz praktische Hilfestellungen aufgewandt, bei Anträgen, Lebensläufen und Bewerbungen geholfen, Konten eröffnet, Kontakt zu Kindergärten, Schulen, dem Jobcenter und medizinischen Einrichtungen hergestellt.

Mitarbeiter vom plötzlichen Ende des Wohnprojekts überrascht

„Ich habe mich wirklich immer um ein vertrauensvolles Verhältnis bemüht“, sagt Trombke. Die negative Darstellung der Arbeit der Sozialarbeiterim Wohnprojekt in einem Artikel der LVZ habe ihn – auch, wenn sie sich nicht auf ihn persönlich bezog – deshalb getroffen. Darin hatte Flüchtlingssozialarbeiter Stefan Krippendorf beklagt, dass Betreuer am Nordring und der Windmühlenstraße Geflüchtete mit konkreten Problemen zum Teil abgewiesen hätten. „Ich weiß, dass es Vorgänger gab, die sich weniger gekümmert haben. Aber ich bin teilweise noch vor meiner Arbeitszeit gekommen, um alles zu schaffen“, sagt Jens Trombke.

Im April 2018 fängt Trombke als Elternzeitvertretung im Wohnprojekt an. Sein Vertrag ist befristet, eine Verlängerung aber im Gespräch, erzählt er. Dann kommt doch alles anders. Zum 30. Juni stellt die Riesaer Wohnheimbetriebsgesellschaft Eilenburg GmbH ihre Tätigkeit als Betreiber des Wohnprojekts ein. 33 der Wohneinheiten werden vom Landkreis über ortsübliche Mietverträge übernommen. Soziale Betreuung sowie der Einsatz eines Sicherheitsdienstes sind nicht mehr vorgesehen. Das Landratsamt Nordsachsen begründet die Entscheidung mit der geringen Auslastung des Projekts. „Die Bewohner sind mit dem plötzlichen Ende quasi mit Handfesseln ins kalte Wasser geworfen worden“, beschreibt Jens Trombke die Lage.

Menschen vor Ort befürchteten Abschiebung

Trombke erzählt, er habe seine Kündigung zum 27. Juni erhalten – kurz und bündig und mit der Aufforderung, seine Tätigkeit bis zum Ende des Monats einzustellen. „Daran habe ich mich natürlich nicht gehalten, das war gar nicht machbar“, so der Sozialarbeiter. „Wir mussten schließlich auch erst den Leuten erklären, was das für sie bedeutet“. So habe etwa der Brief zur offiziellen Übergabe der Wohnungen durch das Landratsamt bei vielen der Geflüchteten die Angst ausgelöst, sie würden abgeschoben. Mittlerweile hätten sich die Wogen geglättet, sagt Jens Trombke.

Kontakt zu einigen Menschen am Nordring bestehe aber immer noch. Offiziell sollen sie sich mit Problemen seit Juli an Flüchtlingssozialarbeiter Stefan Krippendorf von der Diakonie wenden. „Der wird jetzt in Arbeit ertrinken“, vermutet Jens Trombke. Er glaubt, dass hinter dem Ende des Wohnprojekts in Eilenburg finanzielle Erwägungen des Landratsamts stehen. „Der Vertrag mit dem Betreiber wäre eigentlich noch bis 2021 Jahre gelaufen“, sagt er. Er selbst hätte gerne noch länger in dem Projekt gearbeitet.

Von Hanna Gerwig