Sparkasse Leipzig schließt einen Standort in Nordsachsen

Doberschütz

Der Verwaltungsrat der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig hat das neue Beratungs- und Servicekonzept der Sparkasse behandelt und dabei eine moderate Anpassung des Filialnetzes beschlossen: Zehn der aktuell 117 Standorte werden zum 1. Januar 2023 in benachbarte Filialen integriert. Mit acht Filialen liegt der Schwerpunkt dieser Veränderung im Stadtgebiet Leipzig. Betroffen ist dabei aber auch der Standort Doberschütz, der ebenso wie Kohren-Sahlis im Landkreis Leipzig zum 1. Januar 2023 schließen soll. Diese Filialen seien sehr klein und lägen unter einer kritischen Betriebsgröße und würden daher in benachbarte Standorte integriert, so Sparkassen-Sprecher Johannes Friedemann. Ob vor Ort ein Selbstbedienungsterminal bleibe oder die fahrbare Filiale – so wie in Laußig – künftig in Doberschütz halte, sei noch nicht entschieden. Dies wird in den nächsten Monaten geprüft, so Friedemann au Anfrage dieser Zeitung.

Sparkasse setzt weiter auf großes Filialnetz

Im Mittelpunkt des neuen Konzepts stehe die Stärkung der kundenorientierten Service- und Beratungsleistungen. Besonders berücksichtigt wird das Kundenverhalten, das sich laufend weiterentwickelt. „Wir haben uns sechs Monate intensiv mit unserer strategischen Weiterentwicklung beschäftigt. Und uns im Vergleich zum Wettbewerb entschieden, unser Filialnetz nur geringfügig anzupassen. Wir setzen weiterhin auf ein sehr großes Filialnetz und differenzieren uns durch unsere sehr guten Beraterinnen und Berater und unsere Servicekräfte,“ erklärt Olaf Klose, Privat- und Firmenkundenvorstand der Sparkasse Leipzig.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

107 Standorte bleiben

Künftig wird die Sparkasse Leipzig Service und Beratung an insgesamt 107 Orten in der Stadt Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen anbieten. Dazu gehören 65 Standorte mit Ansprechpartnern vor Ort und 42 sogenannte Selbstbedienungs-Standorte. Ergänzend dazu versorgt die Fahrbare Filiale an 54 Haltepunkten Kundinnen und Kunden mit gefragten Serviceleistungen. Damit wird die Sparkasse Leipzig weiterhin das größte Standortnetz aller Kreditinstitute in der Region unterhalten.

Von LVZ