Sparkasse erwirtschaftet Gewinn und will Filialen in Delitzsch und Eilenburg erhalten

Die Sparkasse Leipzig, die das größte Filialsystem im Landkreis Nordsachsen unterhält, hat im zurückliegendem Jahr erneut einen Gewinn erwirtschaftet. Laut der Bilanz, die das regionale Kreditinstitut nun für 2019 veröffentlichte, hat die Sparkasse im vergangenen Jahr einen Bilanzgewinn von drei Millionen Euro erwirtschaftet.

Sparkasse weiter Marktführer in der Region

Für die Menschen in Delitzsch, Eilenburg und dem gesamten Landkreis ist die Sparkasse Leipzig weiterhin der wichtigste Finanzpartner. Auch wenn Schließungen von Filialen und Selbstbedienungs-Standorten sowie die Reduzierung des Rhythmus der fahrbaren Filiale in Städten und auf dem Land von Kunden in den zurückliegenden Jahren vielfach bemängelt wurden, bleibt die Sparkasse Leipzig im Landkreis Nordsachsen mit insgesamt 21 Filialen und neun SB-Standorten Marktführer.

In Delitzsch unterhält das Kreditinstitut Standorte am Markt und in der Eilenburger Straße sowie den SB-Standort im Kaufland in der Sachsenstraße. In Eilenburg gibt es ebenfalls zwei Filialen: In der Hirschgasse und Eilenburg-Ost sowie den kürzlich modernisierten SB-Standort Leipziger Höhe in der Lilienstraße. Insgesamt hat die Sparkasse 75 Filialen und 43 SB-Standorte in der Stadt Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.

Kunden nutzen immer häufiger Online-Angebote

Als weiteren Pluspunkt führt die Sparkasse ihre digitalen Angebote an: „Wir stellen zunehmend fest, dass sich das Nutzungsverhalten der Kunden verändert“, sagt Barbara Bauer, Sprecherin der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, in Bezug auf die Entwicklung des Online-Bankings. Für den Zeitraum von 2016 bis 2019 habe das Unternehmen beobachtet, dass Kunden verstärkt mobile Endgeräte und Computer zur Abwicklung ihrer Bankgeschäfte genutzt haben. In Zahlen: Waren zum 31. Dezember 2016 noch rund 169 000 Kunden privater Girokonten für das Online-Banking freigeschaltet, seien ein Jahr später bereits 187 000 Kunden registriert worden. Zum Jahresende 2018 nutzten dann rund 203 000 Kunden das Online-Banking.

Im vergangenen Geschäftsjahr habe sich die Zahl ein weiteres Mal auf 212 500 Online-Kunden erhöht, sagt Bauer. Darüber hinaus nutzten im letzten Quartal 2019 über 91 000 Kunden die App der Sparkasse Leipzig. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch rund 27 400 Kunden weniger.

Auch wenn die Zugriffe auf das digitale Angebot voraussichtlich in den kommenden Monaten und Jahren weiter steigen werden, gebe es aktuell keine Pläne zur Zusammenlegung von Filialen oder weiteren Schließung von SB-Standorten, sagt Bauer.

Von Mathias Schönknecht