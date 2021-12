Sparkasse schließt Filiale in Doberschütz: Das sagt der Bürgermeister

Doberschütz

Schlechte Nachrichten für Sparkassen-Kunden in Doberschütz: In gut zwölf Monaten, zum 1. Januar 2023, schließt die Sparkasse Leipzig ihre Filiale in Doberschütz. Darüber hat der Verwaltungsrat bereits am 17. Dezember entschieden und dies jetzt bekannt gegeben.

Doberschütz ist eine von zehn Filialen

Demnach ist die Filiale in Doberschütz die einzige nordsächsische, aber eine von insgesamt zehn der aktuell 117 in Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, die 2023 „in benachbarte Filialen integriert werden“. Neben Doberschütz werden auch acht Filialen in Leipzig sowie im Landkreis Leipzig die in Kohren-Sahlis geschlossen.

Die Frage, ob ein Terminal vor Ort verbleibt oder die fahrbare Filiale den Standort ansteuert, werde laut Aussage eines Sparkassen-Sprechers in den nächsten Monaten noch für jeden Einzelfall geprüft.

Sparkasse setzt auf Wirtschaftlichkeit

Olaf Klose, Privat- und Firmenkundenvorstand der Sparkasse Leipzig, erklärte, dass man sich im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern dafür entschieden habe, dass Filialnetz nur geringfügig anzupassen. „Wir setzen damit weiterhin auf ein sehr großes Filialnetz. Zusätzlich werden wir Kunden verstärkt digital beraten.“ Damit wolle man der zuverlässige Finanzpartner in der Region bleiben, gleichzeitig aber der Verpflichtung mehr gerecht werden, im nunmehr siebten Jahr der Negativzinsen wirtschaftlich zu arbeiten. „Das ist das, was wir tun“, so Klose.

Doberschützer Ortschef zeigt sich wenig überrascht

Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) bedauert die Schließung, die für die Gemeinde allerdings alles andere als überraschend kommt. „Schon 2017, als etliche Filialen geschlossen worden sind, stand Doberschütz auf der Liste. Damals konnte das noch einmal mit dem Wissen abgewendet werden, dass Doberschütz bei der nächsten Runde dabei sein wird.“

Roland Märtz hält die Entscheidung, mit der eine 1909 begonnene Sparkassen-Tradition endet, für nachvollziehbar, auch weil er die in der Region verwurzelte Sparkasse in ihrer Gänze nicht aufs Spiel gesetzt wissen will.

Doberschützer nutzen schon jetzt andere Filialen

Die Ortschaft Doberschütz mit ihren 1100 Einwohnern reiche heute einfach nicht mehr für eine wirtschaftlich zu betreibende Filiale. Traditionell würden die westlichen Doberschützer, also die Mörtitzer, Paschwitzer, Sprottaer und die aus Sprotta-Siedlung schon immer eher in die Eilenburger Filiale fahren als in die nach Doberschütz. Und für Bewohner der anderen Ortsteile wie zum Beispiel Wöllnau mache es nicht den wirklich großen Unterschied, ob sie die sechs Kilometer bis nach Doberschütz, die zehn bis nach Mockrehna oder die zwölf bis nach Eilenburg fahren.

Bargeld gibt es weiterhin vor Ort

Gleichwohl bedauert er natürlich, dass damit ein Serviceangebot verschwindet. Zu einer Geld-Servicewüste verkomme Doberschütz aber nicht. „Die Doberschützer haben bei nah & frisch schließlich auch schon jetzt die Möglichkeit, Bargeld zu bekommen. Und in Sachen Kontoauszüge werden wir auch als Gemeinde mit der Sparkasse ausloten, ob sich da eine Lösung findet“, so der Bürgermeister.

Pläne mit den frei werdenden Räumen

Fakt ist, die Sparkasse hat vor über einem Jahrzehnt für die Filiale Teileigentum an dem Verwaltungssitz der Gemeinde erworben. Schon damals wurde aber vereinbart, dass die Gemeinde diesen Eigentumsanteil gegebenenfalls zurück erwerben kann. Und Doberschütz hat da durchaus Pläne. Denn nach dem Auszug der Sparkasse könne die Kämmerei, die derzeit noch sehr beengt unter dem Dach untergebracht ist, dorthin umziehen. Das freie Dachgeschoss können dann wiederum zum Beispiel als Wohnraum genutzt werden.

Von Ilka Fischer