Spende an Kita in Glaucha statt Weihnachtspost

Da staunten die Mädchen und Jungen der Diakonischen Kindertagesstätte Wolkenschäfchen in Glaucha nicht schlecht, als jetzt plötzlich Marcel Petrzak, Chef einer Firma für Zimmerei und Bautenschutz aus Tiefensee, am Tor der Kindertagesstätte anklopfte. Denn der Geschäftsmann hatte noch einen Gast mitgebracht. Und das war kein geringerer als der Weihnachtsmann. Petrzak überreichte einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Leiterin Gabriele Leimbach. Die war sichtlich überrascht. „Wir werden etwas ganz Tolles mit den Kindern machen. Wahrscheinlich eine Exkursion oder einen Ausflug. Das werden wir gemeinsam im Team besprechen, wenn Corona uns wieder lässt“, kündigte sie an.

„Geld ist im Kindergarten gut aufgehoben“

Für Marcel Petrzak war es ein Wunsch, die Einrichtung in der Weihnachtszeit zu unterstützen. „Wir haben in unserer Firma in diesem Jahr auf Präsente und Weihnachtskarten verzichtet und spenden das Geld stattdessen lieber an den Kindergarten. Dort ist es gut aufgehoben.“ Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann wurde bei der Scheckübergabe noch gesungen und es gab einige Süßigkeiten für die Kinder.

Für die 19 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis sechs Jahren war der Besuch eine willkommene Abwechslung. Denn Corona verhinderte auch in dieser Einrichtung viele geplante Veranstaltungen und Projekte in diesem Jahr. „Das Sommerfest, unser schönes Martinsfest und viele Aktionen fielen aus. Wir hoffen auf das nächste Jahr, wo wir das alles nachholen wollen. Deswegen haben wir schon ein Indianerfest und verschiedene andere Projekte fest im Blick“, blickt Leimbach voraus.

„Wir blicken positiv in die Zukunft“

In den vergangenen Monaten wurde in der Einrichtung viel renoviert. So wurden die Fußböden frisch versiegelt und neue Farbe kam an die Wände. Außerdem spendierte die Glauchaer Firma Jentzsch eine neue Decke. Vor einigen Monaten sorgte in der Region eine geplanten Schließung der Kindereinrichtung für Unruhe. Wie Gabriele Leimbach bestätigte, ist diese Diskussion erst einmal vom Tisch. „Momentan wird darüber nicht diskutiert. Wir blicken alle positiv in die Zukunft und wünschen, dass es weitergeht.“

Von Steffen Brost