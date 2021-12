Gotha/Pehritzsch

Dass rund um den Jesewitzer Ortsteil inzwischen wieder ein paar junge Bäume wachsen, das ist vor allem Steffi Bartmuß zu verdanken. Die Gothaerin wollte im September 2019 einfach nicht mehr nur mit ansehen, wie um ihre Heimat immer mehr der alten Straßenbäume nach und nach aus Alters- oder sonstigen widrigen Gründen verschwanden, aber eben keine neuen nachgepflanzt wurden.

Gartenflüsterin ist überzeugt: Der Umwelt geht es nicht gut

Die 42-Jährige, die in Gotha einen 5000 Quadratmeter großen naturnahen Garten bewirtschaftet und als „Gartenflüsterin“ bei Selbstversorgungskursen Tipps und Tricks zum naturnahen Gärtnern vermittelt, ist überzeugt, dass „es unserer Umwelt einfach nicht gut geht“.

Steffi Bartmuß im Juni in ihrem Garten. Quelle: Simon Ecker

Eine von ihr im September 2019 initiierte Spendenaktion brachte immerhin so viel Geld ein, dass im November 2020 und im März 2021 insgesamt 83 Obstbäume zwischen Gotha und Pehritzsch gepflanzt werden konnten. „Ich habe inzwischen auch etliche Unterstützer, die nicht nur beim Pflanzen, sondern auch beim Gießen und fachgerechten Schneiden helfen“, freut sie sich. „Ihre“ Bäume sind damit gut über die erste Zeit gekommen, haben zuletzt auch den Sturm überstanden.

Dritte Spendenaktion startet

„Wir haben aber noch immer dort, wo einst viele Obstbäume wuchsen, viel zu viele leere Stellen. Das möchte ich ändern.“ Sie geht deshalb nun eine weitere Spendenaktion an, „bei der wir vor allem auf die Mitwirkung der Pehritzscher hoffen“. Denn die nächsten Bäume sollen in der im Volksmund als Obere Plodde bekannten Stelle und damit am Weg, der Pehritzsch mit Gotha verbindet, gepflanzt werden.

Pro Baum werden 100 Euro benötigt

Wie viele Bäume es werden, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Spendengelder eingehen. „Pro Baum“, so die Erfahrung, „werden 100 Euro benötigt.“ Auch kleinere Beträge helfen, doch wer 100 Euro überweist, kann auf Wunsch auch Baumpate werden. Ob es ein Birnen, Apfel-, Pflaumen- oder Kirschbaum wird? „Ich habe eine Liste von alten Obstbaumsorten, aus denen dann gern ausgewählt werden kann“, erklärt dazu Steffi Bartmuß. Man kann dann nicht nur in spätestens drei, vier Jahren die Früchte „seines“ Baumes ernten. Der Baum bekommt auf Wunsch auch ein Namensschild. „Vielleicht“, so überlegt sie, „wäre das auch für den einen oder anderen ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.“

Jeder Euro wird in Obstbäume investiert

Ob als Geschenk oder für sich selbst, Spendengelder in jeder Höhe können ab sofort auf das Konto der Gemeinde, IBAN: DE09 8508 0000 0230 0850 00, Verwendungszweck Bäume für Gotha/Pehritzsch eingezahlt werden. Und Steffi Bartmuß verspricht: Jeder Euro wird in neue junge Obstbäume investiert. Für Rückfragen ist sie unter Telefon 0172/6368124 erreichbar.

Von Ilka Fischer