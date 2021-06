Sprotta-Siedlung: Ortskonzept geplant – Bürger sind gefragt

Sprotta-Siedlung

Die 800 Einwohner von Sprotta-Siedlung wünschen sich seit Jahren einen Treffpunkt für die Bürger, die Erweiterung der Kindertagesstätte, mehr Freizeitangebote und eine bessere Busverbindung. Die Erfüllung dieser Wünsche ist nun zumindest etwas realistischer geworden. Denn die Gemeinde Doberschütz hat Gelder für das Erstellen eines Ortsentwicklungskonzeptes bekommen. Dies wiederum gilt in der Regel als Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln, ohne die die Gemeinde Doberschütz kein großes Vorhaben stemmen kann.

Jetzt sind die Bürger gefragt

Doch nun kommt es erst einmal darauf an, dass sich möglichst viele Einwohner am östlichen Rand der Stadt Eilenburg beim Erstellen des Konzeptes, das vom Landschaftsarchitektenbüro Knoblich fachlich begleitet wird, einbringen.

Historische Unterlagen gesucht

Eine erste Informationsveranstaltung dazu findet am Montag, dem 28. Juni, ab 18 Uhr auf dem Spielplatz am Ahornweg statt. Die Bürger werden gebeten, historische Unterlagen, Pläne, Fotos, Dokumente, welche Inhalte über die Geschichte und Entwicklung des Ortsteiles beinhalten, mitzubringen. Geplant sind eine Vor-Ort-Begehung und die Gründung verschiedener Arbeitskreise zur Entwicklung einer Konzeption für die Sprotta-Siedlung. Die Termine dafür werden in der Informationsveranstaltung besprochen, die neben der Projektleiterin Tina Meiercord von Ortsvorsteher Falko Linke geleitet wird.

Bau eines Bürgertreffs hat oberste Priorität

Falko Linke, der zu Beginn des Jahres das Amt des Ortsvorstehers des gemeinsamen Rates von Sprotta-Siedlung und Sprotta von Uwe Storek übernahm, hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es das erklärte Ziel in dieser Legislaturperiode sei, das Ortsentwicklungskonzept für Sprotta möglichst weiterzuführen, aber vor allem ein solches für Sprotta-Siedlung erstmals zu entwickeln.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinem Statement nach der Wahl hatte der 41-jährige Polizeibeamte für Sprotta-Siedlung, die auch durch den Ausbau der B 87 tangiert wird, den Bau eines Bürgertreffpunktes als oberste Priorität genannt. Er hatte zugleich seine Hoffnung ausgedrückt, dass sich „mit einem Mehrgenerationenhaus vielleicht zugleich das Problem der aus den Nähten platzenden Kita lösen lasse“.

Von Ilka Fischer