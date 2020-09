Sprottaer Bucht: Arbeiten für neuen Treff starten

Sprotta

Der Heimatverein in Sprotta will sein Vorhaben, an der Sprottaer Bucht einen Begegnungsort zu schaffen, in den nächsten Wochen Stück für Stück umsetzen. Direkt am Ortsausgang des Dorfes Richtung Eilenburg soll am Kiessee unter anderem ein Grillplatz mit Pavillon, Bäumen und Sitzbänken entstehen. Die Fläche ist beliebt bei den Einwohnern. Sie vertreiben sich dort gern die Freizeit, gehen spazieren oder ruhen sich mit Blick aufs Wasser aus.

Ende Oktober muss alles fertig sein

Wie der Vereinsvorsitzende André Richter sagte, seien die ersten Bauteile für den neuen Begegnungsort unterwegs. Das Vorhaben muss bis 30. Oktober abgeschlossen und abgerechnet sein. Denn der Heimatverein hatte sich mit diesem Projekt für das dieses Jahr erstmals aufgelegte Regionalbudget des Vereins Dübener Heide, Trägerverein des gleichnamigen Naturparks, beworben – und dafür eine Förderung in Höhe von rund 4925 Euro erhalten.

Andere Vereine profitierten

Insgesamt 16 Kommunen und Vereine im sächsischen Teil der Dübener Heide hatten sich um Gelder aus dem Regionalbudget beworben, darunter auch die Zukunftswerkstatt Dübener Heide in Laußig, die eine Landbücherei plant, und die Gemeinde Mockrehna, die einen Mehrgenerationenpavillon in Wildenhain errichten sowie die dortige Dorfbibliothek zu einem Sport- und Gemeinschaftsraum renovieren will. Außerdem erhielten die Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide in Authausen Geld für Leinwand, Laserprojektor und Festzeltgarnituren und die Gemeinde Doberschütz eine Förderung für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Wöllnau.

Insgesamt wurden 150 000 Euro ausgereicht. Die Mittel wurden von Bund und Land im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Verfügung gestellt.

