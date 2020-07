Sprotta/Eilenburg

Das Kirchenleben rund um Eilenburg nimmt langsam wieder Fahrt auf. Dass dieses vor allem eins der Alltäglichkeiten ist, stellt für Pfarrerin Edelgard Richter eine wichtige Erkenntnis aus Corona-Zeiten dar. Die 53-jährige Sprottaerin die mit je einer halben Stelle für die Pfarrbereiche Sprotta und Eilenburg zuständig ist, unterstreicht: „Das Kirchenleben besteht ja eben eher nicht aus Höhepunkten wie Kreiskirchentagen oder Gemeindefesten. Das Wichtigere sei das alltägliche Zusammenkommen, egal ob in Gesprächskreisen, beim Musizieren oder beim Gottesdienst. „Und es macht eben doch einen Unterschied, ob neben dir einer das Vaterunser spricht oder ob man zu Hause allein vor dem Fernseher betet.“

Pfarrerin Edelgard Richter freut sich, dass sich so langsam wieder die Kirchentüren öffnen, so auch die zum Gemeindehaus in Sprotta. Quelle: Wolfgang Sens

Edelgard Richter, die ihren Pfarrsitz im Sprottaer Gemeindehaus hat, freut sich daher, dass sich die Türen zu diesem und zu anderen Kirchenhäusern so langsam wieder öffnen. Denn trotzt aller Improvisation, das menschliche Miteinander lässt sich eben nicht am Telefon oder im Internet ersetzen. Doch man habe sich auch einiges einfallen lassen.

Da ist der Posaunenchor eben mobil unterwegs

Beispiel Gottesdienste: Normalerweise sei sie ja je einmal im Monat zu Gottesdiensten in den drei Eilenburger Seniorenresidenzen von Caritas, K & S sowie DRK. „Doch da das Corona-bedingt nicht ging, hat sich der sechsköpfige Sprottaer Posaunenchor, unterstützt von zwei Eilenburger Bläsern, für Freitagnachmittage angemeldet.“ Insgesamt fünf Mal hätten sie so zwischen Ende April und Anfang Juni in Eilenburg vor den herausschauenden Senioren gespielt. „Dabei“, so berichtet Edelgard Richter auch mit einem Schmunzeln, „kam es auch zu ganz neuen Notenständergemeinschaften.“ So habe sich das Tuba und Trompete spielende Ehepaar auf einmal einen Notenständer geteilt und sie habe das Gleiche erstmals bei den Posaunennoten gemeinsam mit ihrem Sohn Wieland getan. So ließen sich zu den anderen Musikern die drei Meter Abstand einhalten. Dass die Musik trotzdem gut klang, geriet da übrigens fast zur Nebensache. „Denn das hat nicht nur den Bewohnern, sondern auch uns Spaß gemacht“, erzählt Edelgard Richter. Dennoch ist sie nicht traurig, dass sie den Gottesdienst am 23. Juni zum ersten Mal wieder im Caritas-Altenpflegezentrum St. Martin in fast gewohnter Form halten konnte.

„Der Teufel steckt im Detail“

Am 23. Juni konnte im Caritas-Altenpflegezentrum St. Martin auf dem Eilenburger Berg erstmals wieder ein Gottesdienst abgehalten werden. Quelle: Ilka Fischer

Auch die Gottesdienste in den insgesamt zwölf Kirchen der beiden Pfarrbereiche finden inzwischen wieder im gewohnten Rhythmus statt. Nachdem Gottesdienste seit dem 26. April ja zunächst für 15 Personen möglich wurden, gelten nun die allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln. „Der Teufel steckt dabei im Detail“, hat Edelgard Richter erkannt. Denn mit dem Mundnasen-Schutz, Desinfektionsmitteln und dem Ausweisen von Sitzplätzen allein sei es ja nicht getan. „Schließlich haben wir ja auch Paare und Familien. Und die wollen und dürfen ja auch nebeneinander sitzen, was immer wieder andere Sitzordnungen erfordert.“ Zudem sei es aber auch eine Herausforderung der besonderen Art, auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten, da gerade dieser zu der Festlichkeit der Gottesdienste beiträgt.

Die Verschiebung der Verantwortung

Dennoch sei das alles noch irgendwie händelbar. Schwieriger bis gar unmöglich sei es dagegen, die Regeln bei Trauerfeiern umzusetzen. 20 bis 30 kirchliche Trauerfeiern gebe es in ihren beiden Pfarrbereichen insgesamt pro Jahr. Seit Mitte März bis heute hat sie zehn Kirchenmitglieder auf den letzten Weg begleitet.

„Trauern ist immer eine Ausnahmesituation.“ Als es noch die klare Ansage gab, 15 Trauernde und nur im Freien, sei es fast einfacher gewesen. „Jetzt haben wir die Verantwortung zugeschoben bekommen.“ Doch vor Ort zu entscheiden, wer in die Kirche rein darf und wer nicht, das sei extrem schwierig. Das betreffe im Übrigen nicht nur kirchliche Trauerfeiern. Denn mit Ausnahme von Strelln werden alle anderen elf Kirchen der beiden Pfarrbereiche für weltliche Trauerfeiern genutzt. Einige davon seien zwar auch verschoben, bis auf eine in Sprotta inzwischen aber nachgeholt worden.

Gelassenheit bei der Konfirmation

Beim Thema Konfirmation kann Edelgard Richter dagegen gelassen bleiben. „Es ist ja immer mal so, dass bestimmte Pfarrbereiche in einem Jahr keine Konfirmanden haben. In diesem Jahr war das bei uns sowohl in Eilenburg als auch in Sprotta der Fall.“ Schön sei das natürlich nicht, doch wenn es schon so ist, dann passe das im Corona-Jahr natürlich am besten. Schon im nächsten Jahr sieht das mit voraussichtlich sechs Konfirmanden übrigens wieder anders aus.

Während Chöre nach wie vor nicht singen können, nimmt das instrumentale Musikleben langsam wieder Fahrt auf. So hat in Sprotta Ende Mai der Flötenkreis für Erwachsene das erste Mal mit Abstand geprobt, seit Mitte Juni sind auch die vier Kinder wieder mit von der Partie. „Unter Ausnutzung des Flurs können wir sogar im Gemeindehaus die drei Meter Abstand einhalten“, hat die Pfarrerin ausgemessen. Doch bei sommerlichen Temperaturen gehe es nun eben einfach nach draußen.

Baugeschehen läuft weiter

Mitarbeiter der Firma Richter & Sohn Dachdecker aus Dommitzsch decken im Mai die Wöllnauer Kirche neu ein. Quelle: Ilka Fischer

Nicht gestoppt, sondern nur verzögert hat sich in Corona-Zeiten das Baugeschehen. Edelgard Richter freut sich jedenfalls, dass die Wöllnauer Kirche inzwischen von einem neuen Dach geschützt wird. Bei der Paschwitzer Kirche, deren löchriges Dach ebenfalls dringend erneuert werden muss, stehe man in den Startlöchern. Da soll es im Juli richtig losgehen. Schon Weihnachten soll dann in der neuen gedeckten Kirche gefeiert werden – am besten ganz ohne Corona.

