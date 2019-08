Eilenburg

Das Rattern des Lkw auf der Sprottaer Landstraße ist so laut, dass im angrenzenden Garten der Gemmekes für einen Moment alle Gespräche verstummen. „Und das war noch ein Wagen, der sich tatsächlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat“, sagt Ralf Gemmeke. Diese liegt ab dem Ortseingang Eilenburg bei 50 Stundenkilometern für Pkw. Lkw sind auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Laut Gemmeke halten sich viele Fahrer allerdings nicht an diese Regelung. „Die Straße wirkt wie eine Einflugschneise, um in die Stadt zu kommen“, so der 64-Jährige.

Statistische Erhebung: 40 Prozent zu schnell

Seine Einschätzung wird von einer statistischen Messung aus dem letzten Jahr bestätigt. Über vier Wochen wurde in der Sprottaer Landstraße die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge erhoben. Das Ergebnis: Ganze 40 Prozent waren zu schnell unterwegs. Dieser Zahl gegenüber steht allerdings eine dicke Null. Denn nach Angaben der Stadt wurde im Jahr 2019 bisher keine einzige Geschwindigkeitsübertretung an dieser Stelle festgestellt. Auch in den vergangenen Jahren seien nur wenige Temposünder erwischt worden. 2017 waren es 26 und 2018 lediglich 23 Verstöße. Die Ergebnisse der statistischen Erhebung sind in dieser Zahl nicht enthalten, denn es wurden weder Kennzeichen erhoben, noch Vorfälle geahndet.

Stadt will Messtage an Sprottaer Landstraße nicht erweitern

„Im Vergleich zu anderen Messstellen ist das ein sehr gutes Ergebnis“, teilt die Stadt mit. Und auch die Ergebnisse der vierwöchigen Erhebung müsse man relativieren. „Es wurde jedes Fahrzeug erfasst, das auch nur 51 Stundenkilometer fährt. Diese würden bei einer tatsächlichen Messung gar nicht erhoben werden“, so die Stadt. Das „subjektive Empfinden einzelner Bürger“ werde an dieser Stelle nicht bestätigt. Ralf Gemmeke will sich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben. „Wenn 40 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell sind, sollte man doch eigentlich davon ausgehen können, dass danach regelmäßig geblitzt wird“, so der Eilenburger. Dass es in den Jahren 2017 und 2018 jeweils nur vier Messungen gegeben habe, hält er für viel zu wenig.

45 Messtage im Jahr in Eilenburg

Zudem würde der Standort der Blitzer das Ergebnis verfälschen. Laut Gemmeke würden diese am Autohaus Renault, kurz vor einer Bahnschranke sowie nahe einer Ampel am Friedhof platziert. Stellen also, an denen Fahrzeuge ohnehin abbremsen müssten. „Welche Messpunkte wann und in welchem Umfang bedient werden, entscheidet der jeweilige Außendienstmitarbeiter im eigenen Ermessen“, heißt es in der Antwort der Stadt dazu. In Bezug auf die Anzahl der Messungen räumt eine Sprecherin ein, dass diese für Außenstehende recht gering wirken könne. „Allerdings haben wir noch viele andere Messstellen zu bedienen und im Durchschnitt nur 45 Messtage pro Jahr“, heißt es in einem Schreiben.

„45 Messtage – das ist doch lächerlich für eine Kreisstadt mit so vielen Schulen“, empört sich Ralf Gemmecke. Auch an der Sprottaer Landstraße würden Kinder durch Geschwindigkeitsüberschreitungen gefährdet – immerhin sei der Badesee in direkter Nähe. Er wünscht sich eine längerfristige Messung mit einem mobilen Blitzer an geeigneter Stelle, um die tatsächliche Anzahl der Übertretungen feststellen zu können. „Letztendlich lautet die Frage, ob die Stadt das Interesse hat, hier etwas zu ändern – oder eben nicht“, sagt der Eilenburger.

