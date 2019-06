Sprotta

Die Kindergärtnerinnen mit weißen Schürzen, einem alten Kinderwagen und mittendrin die Mädchen und Jungen, die gemeinsam mit der Tante „Ringelreihe“, „Häschen in der Grube“, „Kam ein kleiner Teddybär“ und andere alte Reigenlieder singen – fast scheint es so, als ob man rund 50 Jahre in die Vergangenheit gereist ist, am Freitagnachmittag im Storchennest Sprotta. Nein, in der Kita ist nicht die Zeit stehengeblieben, sondern dort wurde ein halbes Jahrhundert Kindergarten-Standort gefeiert.

Buntes Programm mit Einblicken in 50 Jahre Kita-Geschichte

Das Team um Anja Schickert bot ein Programm, das dem 50. Geburtstag gerecht wurde. Gemeinsam mit dem Hort zeigten die Kinder und Erzieherinnen eine Reise in die Vergangenheit. Große Unterstützung erhielten sie dabei von Gisela Herrmann, sie war lange Zeit Leiterin. „Genau so, wie es die Kinder im Programm gezeigt haben, so haben wir mit ihnen auch gespielt und gesungen. Es war eine wunderschöne Zeit. Damals haben wir noch Kittelschürzen getragen“, erinnern sich Martina Lubinski und Annelie Voigt.

Zur Galerie Der Kindergarten wird 50. Und das wurde in Sprotta mit einem Sommerfest gefeiert.

Viele Ehemalige schauen zum Fest vorbei

Die Rentnerinnen begannen ihren Dienst Anfang der 1970er-Jahre und waren als ehemalige Kollegen mit zum Sommerfest eingeladen. Beide freuen sich, Kinder, die nun selbst schon Eltern und Großeltern sind, wiederzutreffen. Rüdiger Schunke ist einer von ihnen und begrüßt sie freudig: „Ich bin gern hergekommen, es waren sehr liebe Erzieherinnen“ erklärt er und erzählt, dass auch seine Enkel nun bereits in Sprotta die hellen Spielräume besuchen.

Spielzeug von einst erstaunt die Kinder von heute

Auch Maik Leonhardt war als Kind im Storchennest und erinnert sich vor allem an die großen Plastedumper mit dem er gespielt hat. Über das Spielzeug von damals staunten die Mädchen und Jungen von heute. „Als wir die Ausstellung aufgebaut haben, da waren die Mädchen und Jungen natürlich neugierig“, erzählen die Frauen in den Räumen. „Am liebsten würde ich mit dem Doktor- und Friseurkasten spielen“, lacht die kleine Jette beim Besichtigen und Max aus der großen Gruppe findet die ganz alten Holzdumper interessant. „Heute gibt es natürlich sehr modernes Spielzeug in unserer Einrichtung. Das pädagogische Material haben wir noch teilweise aus den Zeiten vor der Wende, da schwören die Kollegen drauf“, erklärt die Leiterin.

Von Anke Herold