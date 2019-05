Wöllnau

Die Wettbewerbssaison der Feuerwehren hat begonnen. Der erste Verbandsausscheid im Kreisfeuerwehrverband Delitzsch fand in Wöllnau statt. Wie so viele Wehren hat auch der kleine Ort, der zur Gemeinde Doberschütz gehört, einen Traditionslauf. Jeden 1. Mai findet hier der Pokallauf „Alte Welln“, der nach dem nahen Waldstück benannt ist, statt. Dieser Vergleich gehört zu den vier Wettbewerben in der Verbandsmeisterschaft. Je nach Platzierung erhalten die Mannschaften Punkte, die sich addieren. Verbandsmeister wird die Mannschaft mit den meisten Punkten.

Jugendteams starten am Nachmittag

In Wöllnau fanden sich sechs Männer-, zwei Frauen- und 14 Jugendfeuerwehrmannschaften ein, die sich im Löschangriff maßen. Damit die Mannschaften nicht so lange warten mussten, hatten Organisatoren um Mario Pohlens beschlossen, dass vormittags die Erwachsenenmannschaften und nach deren Siegerehrung die Jugendteams am Nachmittag antreten.

Pokale bleiben in der Gemeinde

Dabei blieben die Pokale in der Gemeinde Doberschütz: Sieger bei den Frauen wurde die Mannschaft aus Battaune mit einer Zeit von 45:16 Sekunden, bei den Männern die Mannschaft aus Sprotta mit einer Zeit von 27:13 Sekunden. Bei den Jugendmannschaften siegten in der Altersklasse 1 (bis 14 Jahre) mit 27:34 Sekunden und in der Altersklasse 2 (bis 18 Jahre) mit 20:02 Sekunden jeweils die Mannschaften aus Sprotta, welche somit auch den Wanderpokal der Kreisjugendfeuerwehr Delitzsch mit nach Hause nehmen durften.

Von Georg Seitz