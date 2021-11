Sprottas Heimatverein sauer über dreisten Bank-Klau

Sprotta

„Unglaublich!“ – André Richter, Vorsitzender des Heimatvereins Sprotta, braucht nur ein Wort, um zu beschreiben, was er gerade denkt. Mit der Abnahme am Freitag sollte das vom Regionalbudget der Dübener Heide geförderte Projekt Rundweg Sprotta als fertig übergeben werden. Diese Pläne machten Unbekannte jetzt zunichte, als sie eine der drei neuen Bänke am Schwarzbach zwischen Sprotta und Doberschütz samt Betonelementen klauten und von einer weiteren am Battauner Weg die Latten abschraubten.

An der weißen Brücke zwischen Sprotta und Doberschütz wurde die Banke komplett geklaut. Quelle: privat

Anzeige bei Polizei

Passiert ist das Ganze offenbar am Montagnachmittag. Bekannte, so André Richter, hätten einen dunklen Transporter beobachtet. Als er weggefahren war, war auch die Bank weg. Der Vereins-Chef hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Revier ist erreichbar unter 03423 6640.

Rund 2600 Euro Kosten

Der Frust beim Verein ist jedenfalls groß. 2000 Euro Förderung hatten die Sprottaer erhalten, um entlang eines Rundweges um Sprotta drei Bänke und Schautafeln aufzustellen. Rund 600 Euro steuerte der Verein aus eigener Tasche bei, um das Projekt zu realisieren.

Von Kathrin Kabelitz