Eilenburg

Der Termin für das Eilenburger Stadtfest 2022 steht. Doch was ist, wenn Corona Mitte Juni Feste dieser Art erneut verhindert, so wie es 2020 und 2021 bereits war? Zumindest letztes Jahr wurde lange Zeit ein Ausweichtermin anvisiert, letztlich dann aber abgesagt. „Den Termin zu verschieben, planen wir diesmal nicht. Entweder es geht oder nicht“, macht Heiko Leihe von der Stadtverwaltung eine klare Ansage, die dennoch von der Hoffnung geprägt ist, dass die Planungen von Veranstalter Coex und der Stadt diesmal aufgehen können.

Coex ist wieder Hauptpartner des Eilenburger Stadtfestes

Klappt das, wird vom 10. bis 12. Juni in der Innenstadt gefeiert. Die Vorbereitungen laufen an – so wie in normalen Feier-Jahren auch. Natürlich müsse man dabei die pandemische Lage im Blick haben, so Leihe. Inwieweit diese für Zugangskontrollen und Einschränkungen sorgt, könne zudem jetzt noch niemand sagen. Der Plan von Stadt und Hauptpartner Coex steht: Den Bürgerinnen und Bürgern soll ein abwechslungsreiches Stadtfest mit Programm auf Markt- und Pub-Bühne und Vereinsauftritten, Feuerwerk, Entenrennen und weiteren Highlights geboten werden. Was letztlich wie und ob überhaupt stattfinden kann, werden die nächsten Monate zeigen.

Standbetreiber und Vereine können sich fürs Stadtfest Eilenburg anmelden

Anmeldungen werden bereits entgegengenommen. Interessierte Gastronomen, Händler und Dienstleister können sich anmelden. Da zu den Stadtfesttagen die Sondernutzungssatzung nicht gilt, sind separate Nutzungsverträge mit den Partnern abzuschließen. Die Flächen in der Innenstadt werden ausschließlich von den Vertragspartnern inklusive vereinbarter Ausstiegsklauseln vergeben. Auch Vereine können sich traditionell zum Stadtfest präsentieren, auch wenn klar sei, dass dies schwierig werde, weil das Vereinsleben weitgehend brach liegt. Es gibt die Möglichkeit, am Vereinsprogramm am Samstag teilzunehmen oder mit einem Stand zur Vereinspräsentation vertreten zu sein. Freie Standflächen sind verfügbar.

Ansprechpartner: Innenstadt Coex-VA GmbH, Tel. 0355 702315, coex-gmbh@t-online.de. Vereine, Verbände, Institutionen Stadtverwaltung Eilenburg, Tel. 03423 652273, veranstaltungen@eilenburg.de

Von Kathrin Kabelitz