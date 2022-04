Eilenburg

Das Energieunternehmen EnviaM, das insbesondere in Bad Düben und vielen nordsächsischen Dörfern Haushalte mit Strom versorgt, erhöht zum 1. Juni die Preise. Alle, die hier in den vergangenen Wochen nach Kündigungen in der Grund- und Ersatzversorgung gelandet sind, müssen dann pro Kilowattstunde Strom 3,22 Cent mehr bezahlen. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden bedeutet das eine Mehrausgabe von rund 65 Euro pro Jahr.

Gute Nachricht für Eilenburger Stromkunden

Für die insgesamt 10 000 Stromkunden der Eilenburger Stadtwerke gibt es dagegen eine gute Nachricht. Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult bestätigt jedenfalls: „Wir haben derzeit keinerlei Preisänderungen geplant.“ Aber natürlich werde auch in Eilenburg die Situation sehr genau beobachtet.

Novellierung des Gesetzes im Blick

Die Geschäftsführerin des Unternehmens, das mit 35 Mitarbeitern in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme insgesamt 15 Millionen Euro Umsatz macht, hat dabei auch die angekündigte Novellierung des Energiesicherungsgesetzes von 1975 im Blick. Dabei sei auch vorgesehen, so Maike Trulson-Schult, dass Unternehmen der kritischen Energieinfrastruktur im Krisenfall gegebenenfalls unter treuhändische Verwaltung gestellt werden könnten. Inwieweit das auch Unternehmen wie die Eilenburger Stadtwerke betreffen könnte und was das wiederum für die Energiepreise bedeute, das lasse sich derzeit nicht seriös einschätzen.

Von Ilka Fischer