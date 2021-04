Eilenburg

Städtebauförderung hat in Eilenburg seit 1992 einen guten Ruf. Ohne sie würde der Burgberg eventuell noch immer rutschen, stünden etliche leer gezogene Wohnblocks als Bauruinen in Eilenburg-Ost, gäbe es nicht so viel Grün am Nordring. Die drei Sanierungsgebiete Altstadtkern (mit Burgberg) sowie die beiden Stadtumbaugebiete 4 (Innenstadt) und 5 (Ost) wurden bereits geschlossen. Doch die zwei Fördergebiete „Stadtzentrum“ und „Stadtteilzentrum Ost“ sind noch aktiv.

Worum geht es bei diesen beiden Gebieten? Die LVZ sprach darüber mit Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski und Sachbearbeiterin Romy Warburg. In diesem Beitrag geht es zunächst um das Fördergebiet Stadtzentrum (samt Berg).

Stadtzentrum (mit Berg) 2014 bis 2025

Das insgesamt 34,7 Hektar große Gebiet umfasst das Stadtzentrum, Bergstraße und den Burgberg. Von 2014 bis 2021 firmiert das Programm unter dem Namen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, danach unter dem Begriff „Lebendige Zentren“. Bis einschließlich 2021 standen und stehen hier knapp zwei Millionen, bis 2025 weitere 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Wie bei allen Stadtbaufördermitteln tragen jeweils Bund, Land und Stadt je ein Drittel. Die nicht förderfähigen Ausgaben müssen Stadt und/oder Eigentümer zusätzlich tragen.

Was bisher geschah

In den zurückliegenden Jahren wurden über dieses Programm das Erdgeschoss und die Küche im Roten Hirsch gekauft, so dass sich dieses historische Gebäude nun komplett im Eigentum der Stadt befindet. Zusätzlich zum Museum konnte hier damit die Bibliothek einziehen. Zudem flossen Stadtbaufördermittel in den Brandschutz des Dr.-Külz-Rings 9 (ehemaliges Gymnasium), in die Erschließung der Rollenstraße / Karlstraße und zuletzt auch in den Postweg.

Außerdem wurde unter anderem die EWV bei der Sanierung der Eckartstraße 21 bis 23 und der Gestaltung der zugehörigen Außenanlagen bei einem Gesamtaufwand von rund drei Millionen Euro mit einem Zuschuss von 570 000 Euro unterstützt.

2020 wurde das Stadtentwicklungskonzept (SEKO) für das Stadtzentrum fortgeschrieben und durch den Stadtrat bestätigt. Es gilt damit als Handlungsleitfaden. Ein großer Nachteil für den Bereich westlich des Mühlgrabens ist, dass für diesen, obwohl die Fachleute Handlungsbedarf auch entlang der Bergstraße im Bereich Kellerstraße und Maxim-Gorki-Platz explizit benennen, die Umsetzung der Maßnahmen zeitlich und finanziell nicht machbar ist.

Auf dem Berg gibt es derzeit keine neuen Projekte

Damit stehen für den Stadtteil Berg, der beispielsweise mit der Hangsicherung aber zuvor aus dem inzwischen beendeten Sanierungsgebiet Altstadtkern profitierte, derzeit keine Städtebau-Fördermittel für neue Projekte zur Verfügung. Inwieweit die Stadt für die dennoch nachgewiesenen städtebaulichen Missstände noch Fördermittel akquirieren kann, steht derzeit in den Sternen. Romy Warburg formuliert es so: „Für die Zeit ab 2025 sehen wir neben dem Stadtpark vor allem die Fischeraue und Bergstraße/Burgberg als mögliche Bereiche, die sich für eventuelle Folgeprogramme zur Beseitigung städtebaulicher Missstände anbieten.“

Was bis 2025 noch geplant ist

Bauleiter Philipp Zakrzewski weiß im Gegenzug aber auch, welche Projekte im derzeitigen Programm bis 2025 umgesetzt werden sollen. Die größten betreffen den Dr.-Külz-Ring. „Gehweg und Straße, für die zusätzlich Fördermittel aus dem Programm barrierefreie Bushaltestellen fließen, werden noch in diesem Jahr gebaut“, erklärt er.

Die Grünanlage an den Bushaltestellen im Dr.-Külz-Ring in Eilenburg soll neu gestaltet werden, insbesondere der Bereich um den Brunnen. Quelle: Wolfgang Sens

Parallel dazu solle zudem der Brunnenwettbewerb laufen, so dass dieser dann mit den Grünanlagen 2022 in Angriff genommen werden kann. Möglichst noch im Frühjahr werden zudem am Postweg zwei bis drei Mehrgenerationen-Geräte aufgestellt.

Blick auf den Roten Hirsch in Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Und auch bei der auf Museum und Bibliothek angepassten Gestaltung der Außenanlagen am Roten Hirsch ist der Bauleiter optimistisch, obwohl er hier kein genaues Datum nennen kann.

Noch offen sind damit dann „nur“ noch der Rückbau Nordring 14 (Wäscherei Wagner), die Neugestaltung des Nikolaiplatzes und verschiedene private Baumaßnahmen. Bei Letzterem ist das Vorhaben der EWV, die Außenhülle des Blocks an der Ecke Wallstraße/Eckartstraße zu sanieren, das größte.

Ergänzendes EFRE-Programm

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es seit 2014 ein weiteres Fördergebiet „Innenstadt und Burgberg“ gibt. Hierfür stehen insgesamt zwei Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung, bei dem die Stadt den dennoch aufzubringenden Eigenanteil teilweise mit Städtebaufördermitteln kofinanzieren kann.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits abgeschlossen sind die EFRE-Arbeiten an der Freifläche des Schlossareals (Relieftafel, drei weitere Camera Historica, Erbsenschütte). Außerdem wurde der Kräutergarten auf dem Burgberg angelegt. Das größte mit EFRE-Mittel maßgeblich mitfinanzierte Projekt ist aber der derzeit noch laufende Umbau des Ostflügels am Multifunktionsgebäude zum Hort in der Halleschen Straße, in den allein rund 1,7 Millionen Euro EFRE-Mittel fließen.

Von Ilka Fischer