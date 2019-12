Start für Millionen-Investition in Audenhain

Audenhain

Es liegt etwas versteckt in Audenhain und befindet sich seit 1992 im Dornröschenschlaf – das alte Gutshaus. Jetzt wird es geweckt – und zwar von Rosel Müller-Süptitz und Ehemann Thomas Müller, die auf dem 5000 Quadratmeter großen Anwesen eine Tagespflege mit 24 Plätzen und eine Arztpraxis bauen und das Gutshaus in ein Mehrgenerationenhaus verwandeln wollen.

Das Projekt steht schon lange. Anfang des Jahres hatte Rosel Müller-Süptitz das Grundstück gekauft. In den vergangenen Monaten wurden Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir haben erstmal den massiven Wildwuchs entfernt und die alte LPG-Küche abgerissen, um Baufreiheit zu schaffen“, erzählt Thomas Müller. Auf dem Gutsgelände sieht es wieder ordentlich aus. „Jetzt soll ein Ort der Begegnung entstehen“, ergänzt Rosel Müller-Süptitz und nennt die weiteren Etappen:

Los geht es im Frühjahr

Baustart für die Tagespflege wird im Frühjahr sein, geplante Fertigstellung Anfang Februar 2021. Der Bau läuft unter der Regie ihres Mannes. Die Tagespflege wird etwa 315 Quadratmeter Fläche beanspruchen, die Arztpraxis wird 140 Quadratmeter groß. „Wir haben einen guten Kontakt zu Dr. Lau in Röcknitz und werden mit ihm kooperieren“, so die Unternehmerin weiter. Wie das im Detail aussehen wird, steht noch nicht fest. Fakt ist aber: Damit wird auch die Hausärzteproblematik in der Gemeinde Mockrehnagelöst; dort hat sich bislang kein Mediziner gefunden, der sich nach dem Tod von Dr. Geus im vorigen Jahr mit einer Praxis niederlässt.

Im zweiten Bauabschnitt soll das Gutshaus zur generationsübergreifenden Begegnungsstätte für die Audenhainer werden, die etwa 80 Quadratmeter groß sein wird. Zudem entsteht barrierefreier Wohnraum auf 400 Quadratmeter Fläche. Baustart dafür soll im Herbst 2020 sein, die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. Die Seniorenzentrum Am Gutspark GmbH & Co. KG investiert zwei Millionen Euro.

Einwohner begrüßen Bauvorhaben

In Audenhain ist das Bauvorhaben willkommen. „Die Resonanz aus dem Ort ist sehr gut. Die Leute sagen, dass endlich was passiert und ein Schandfleck verschwindet“, erzählt die Bauherrin, die vor über 20 Jahren ihr erstes großes Bauvorhaben umsetzte: das Seniorenzentrum Am Gutspark in Mockrehna. Seither ist das Unternehmen gewachsen, zuletzt kam eine Tagespflege dazu. Müller-Süptitz beschäftigt inzwischen über 60 Mitarbeiter. Später wird Tochter Nicole alles weiterführen.

Aus der Geschichte

Das Gutshaus der Familie Feuerstein wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Das geht aus der Audenhainer Chronik hervor. 1945 wurde die Familie enteignet, die LPG nutzte Räume als Büro und von 1952 bis 1992 befand sich der Kindergarten im Gutshaus. „Auch ich und mein Sohn haben diesen Kindergarten besucht“, erzählt Rosel Müller-Süptitz. Im Park wurden Dorffeste und Discos gefeiert. „Das waren immer kulturelle Höhepunkte, viele Audenhainer erinnern sich gern daran.“ Die Treuhand verkaufte dann nach der Wende das Objekt, es gab wechselnde Eigentümer, aber keiner machte etwas daraus. Das wird sich jetzt ändern.

