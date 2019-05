Torfhaus

„Auf die Plätze, fertig, los!“ Karim, Maximilian, Anni und ihre Mitschüler aus der Eilenburger Grundschule-Berg legen los wie die Feuerwehr. Denn beim Holztransport sind Durchhaltevermögen und Schnelligkeit gefragt. So schnell wie möglich müssen 16 verschiedene kurze Holzstämme über eine kurze Strecke transportiert werden. Die Grundschüler sind flott unterwegs. Nach knapp drei Minuten ist die Aufgabe erledigt und die Stämme liegen sorgsam sortiert am anderen Ende des Weges. Keine hundert Meter weiter erklären Revierförster Jens Ehmisch und Forstlehrling Philipp Hopfer der Gruppe „Starke Wildschweine“ alles rund um die Waldarbeit. „Kettensäge, Fällheber, Packzangen und Messgeräte gehören zu den täglichen Arbeitsmitteln eines Waldarbeiters. Die braucht jeder Waldarbeiter, wenn er seine Arbeit macht“, erklärte Ehmisch.

Startschuss in Torfhaus

Es sind wieder Waldjugendspiele in Nordsachsen. Am Mittwoch wurde in Torfhaus bei Pressel in der Dübener Heide der offizielle Startschuss im Forstbezirk Taura vollzogen. In den nächsten Wochen werden über 600 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen aus 16 Schulen des Landkreises bei sechs Veranstaltungen spielerisch erfahren und erleben, was im Wald alles so passiert. „ Waldjugendspiele sind lebendiger Unterricht. An diesem Tag erfahren die Kinder viel Wissenswertes rund um das Thema Wald und seine Bewohner. Die Waldjugendspiele wurden vor 50 Jahren von einem bayrischen Forstamtsleiter entwickelt und gehören seitdem zum festen Programm unserer Arbeit. Jedes Jahr nehmen in Sachsen über 5000 Schülerinnen und Schüler daran teil“, erläutert Gebhard Baronius, Leiter des Staatsforstbetriebs im Forstbezirk Taura.

In Torfhaus bei Pressel wurden die Waldjugendspiele in Nordsachsen eröffnet. Über 600 Grundschüler nehmen in den nächsten Wochen daran teil.

Zehn Stationen

Den Auftakt vollzogen am Mittwoch rund 80 Mädchen und Jungen aus den Grundschulen Eilenburg-Berg und Authausen. Auf einer Waldstrecke von rund drei Kilometern galt es zehn verschiedene Stationen zu absolvieren. So mussten Baumarten bestimmt werden, die Schüler erfuhren alles rund um den Brandschutz im Wald, woanders ging es um die Jagd, es wurde Holz transportiert, Zapfenzielwerfen veranstaltet und vieles mehr. „Ich finde das eine sehr schöne Art, den Kindern Wissen zu vermitteln. Wir sind das erste Mal dabei und es hat uns sehr viel Spaß bereitet. Im Unterricht in den nächsten Tagen werden wir die Waldjugendspiele noch ausführlich auswerten“, sagte Lehrerin Elvira Bäßler aus Authausen. Auch den Kindern gefiel der Tag im Grünen Klassenzimmer. „An der frischen Luft ist es immer besser als im miefigen Klassenzimmer. Die Stationen waren alle sehr cool und es hat viel Spaß gemacht, so viel Neues zu erleben“, sagte Richard Kopsch aus Eilenburg.

Regionale Partner dabei

Organisiert werden die Waldjugendspiele in der Region durch den Forstbezirk Taura des Staatsbetriebes Sachsenforst gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Zudem konnten auch einige regionale Partner wie Heide Netz Rubiconpark, der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz, die Freiwilligen Feuerwehren Wildenhain, Mockrehna und Taura, die Untere Forstbehörde Nordsachsen und erstmals der Biberhof Torgau gewonnen werden. Die Waldjugendspiele sind ein fester Bestandteil des waldpädagogischen Programms vom Staatsbetrieb Sachsenforst.

Von Steffen Brost