Laußig

Der triste November wird zum Kulturnovember in Laußig. Davon ist zumindest David Himmer, der in Laußig eine Eventmanagement-Firma betreibt, überzeugt.

Mit vier verschiedenen Veranstaltungen bietet sie für jedes Alter mindestens eine Kulturveranstaltung im beheizten Festzelt auf der Festwiese in Laußig.

Start erfolgt mit Kids Days

Los geht es mit dem ersten Kids Days am 6. und 7. November. Das Hüpfburgparadies lädt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr zum Klettern und Toben ein, aber auch Basteln, Malen und Kinderschminken locken. Auf und vor der Bühne wird getanzt, gezaubert oder gelacht. Am 13. November findet dann ab 20 Uhr die Partynacht Laußig mit einem tollen Ambiente und der Liveband Einzig&Artig statt. Am Sonntag, dem 21. November, gastiert das Central Kabarett Leipzig (André Bautzmann, Robert Günschmann, Jan Mareck und Martin Joost) mit seinem Programm „Die fabelhafte Welt der Pandemie: Nicht ohne meinen Mundschutz“. Einlass dafür ist um 14 Uhr.

Weihnachtsstimmung verbreiten

Als Weihnachtseinstimmung ist zudem am 27. November ein einzigartiges „Konzert-Dinner“ mit einem Drei-Gänge-Menü, Livemusik von der Band Grundrauschen und viel Tanz geplant.

Bei allen Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Karten gibt es im Büro der Eventmanagementfirma in Laußig in der Dübener Straße 43. Reservierungen werden zudem unter Telefon 0176/ 61028751 entgegengenommen.

Von Ilka Fischer