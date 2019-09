Steffi Bartmuß kämpft für mehr Bäume in Jesewitz

Jesewitz

Für Steffi Bartmußsteht fest: „Wenn wir es jetzt nicht anpacken, ist es zu spät.“ Die 40-jährige Gothaerin, die selbst 5000 Quadratmeter naturnahem Garten bewirtschaftet, sieht täglich, dass es „der Umwelt einfach nicht gut geht“. Der Natur sei es egal, was oder wer die Ursache sei, findet sie. Sie möchte handeln und einfach mehr Bäume und Hecken in der Gesamtgemeinde Jesewitz haben.

Auch in 20 Jahren noch Luft zum Atmen haben

Die gelernte Raumausstatterin, die aber jetzt auch beruflich Gärten gestaltet, hat sich vor allem wegen dieses Herzensanliegens von der Freien Wählergemeinschaft Natur und Heimat für die Gemeinderatswahl in Jesewitz aufstellen lassen und sitzt nun erstmalig in diesem Gremium.

Steffi Bartmuß hat unter anderem Kapuzinerkresse in ihren naturnahen Garten. Sie möchte aber in der ganzen Gemeinde mehr Grün und insbesondere mehr Bäume. Quelle: Ilka Fischer

„Ich denke da durchaus auch ganz egoistisch“, sagt die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. „Ich möchte nämlich auch in 20 Jahren noch Luft zum Atmen haben.“ Für sie gebe es daher nur die Option, die Natur wieder mehr zu beleben. Sie weiß aber auch, dass sie alleine da nur wenig bewirken kann. Sie hofft daher, dass sie mit ihrer jetzt startenden Initiative, für die sie auch noch an mancher Haustür klingeln will, viele Unterstützer findet. „Neben Geld brauchen wir einfach auch Baumpaten, die sich um die Bäume kümmern“, stellt sie klar. Je mehr hier mitmachen, so ist sie überzeugt, umso mehr bekommt die ganze Sache auch Gewicht. Es wäre der Rückenwind für ein Signal der Bürger: „Ja, wir wollen das.“

Platz zum Pflanzen gibt es genug

Dass seit 2018/2019 knapp 50 Obstbäume zwischen Liemehna und Ochelmitz in den Himmel wachsen, hat sie erfreut zur Kenntnis genommen. „Insgesamt“, so rechnet Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) vor, „sind in den vergangenen Monaten sogar rund 100 Bäume in der Gemeinde gepflanzt worden.“ Weitere Pflanzaktionen seien, bis auf das 90 Bäume umfassende Gemeinschaftsprojekt von Agrargenossenschaft Jesewitz und Landschaftspflegeverband am Feldweg Gostemitz / Wedelwitz, aber nun erstmal nicht geplant. Denn für die Pflege und leider auch für das Fällen vertrockneter Bäumeseien, so führt der Ortschef weiter aus, in diesem Jahr schon ein paar Tausend Euro draufgegangen. Erst am Ende des Jahres könne die Gemeinde damit sagen, ob da für Neuanpflanzungen noch Geld übrig bleibt. „Für mich haben diese derzeit keine oberste Priorität, zumal die Bäume ja auch gegossen werden müssen.“ Mit seiner Aussage: „Wir wollen den Elan nicht bremsen und warten da nun einfach mal ab, wie viele Sponsoren und Baumpaten sich tatsächlich finden“, bekräftigt Ralf Tauchnitz aber indirekt, dass die Gemeinde ein Signal der Bürger nicht wirklich überhören würde.

Unterstützung sorgt für Rückenwind

In einem stimmen Ralf Tauchnitz und Steffi Bartrmuß aber schon jetzt überein: In der Gemeinde gibt es noch ausreichend Platz für viel mehr Grün.

Steffi Bartmuß fallen sofort mehrere Standorte ein. So mickern auf der rechten Straßenseite zwischen Gostemitz und Bötzen nur noch vier Birnenbäume vor sich hin. Am verlängerten Feldweg Am Heideweg in Bötzen stehen nur Masten statt Bäume. Und die Feldwege rund um Pehritzsch lassen sich aus der Ferne wegen mangelnder Bepflanzung gar nicht mehr als solche ausmachen.

Doch ob dort und anderswo tatsächlich in absehbarer Zeit Bäume und vielleicht auch Hecken wachsen, hängt nun auch von den Jesewitzern ab. Wer das Baumprojekt unterstützen will, kann sich bei Steffi Bartmuß telefonisch unter 0172/6368124 oder per Mail unter info@herzensdinge-shop.de melden. Spenden können aber auch direkt auf das Konto der Gemeinde, IBAN: DE09 8508 0000 0230 0850 00, Verwendungszweck: Bäume pflanzen, eingezahlt werden.

180 Obstbäume sollen 2020 gepflanzt werden Rund um Eilenburg werden voraussichtlich im November 2020 etwa 180 Obstbäume an Feldwegen neu gepflanzt. Es handelt sich dabei um umfangreiche Ersatzpflanzungen der Agrargenossenschaft Jesewitz beziehungsweise des Landgutes Zschettgau, die diese gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen realisieren. Grüner werden sollen dabei die Feldwege zwischen Gostemitz und Wedelwitz sowie die zwei parallelen Wege, die von der S 4 nach Behlitz beziehungsweise Pressen führen. Heike Weidt vom Landschaftspflegeverband: „Wir kümmern uns derzeit um die Fördermittel. Sowohl die Jesewitzer als auch die Zschettgauer Landwirte übernehmen dann nicht nur das Pflanzen von jeweils rund 90 Äpfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen, sondern gießen die Bäume auch die ersten zwei Jahre.“ Gesucht würden dafür schon jetzt auch Baumpaten, die danach die Pflege und das Ernten von einem oder mehreren Bäumen übernehmen. „Wer ein diesbezügliches Interesse bis Anfang Dezember anmeldet, kann sogar über die Sorte mitbestimmen“, wirbt Heike Weidt vom Landschaftspflegeverband. Bis Ende des Jahres wird der Pflanzplan erstellt. Auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen beim Fördermittelprocedere sieht sie dann die Pflanzung selbst im November 2020 als realistisch an. Interessenten melden sich direkt bei Heike Weidt, Telefon 03423/7393000 oder per E-Mail an weidt@lpv-nordwestsachsen.de

Von Ilka Fischer