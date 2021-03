Stichflamme aus Kamin – Eilenburgs Feuerwehr muss ausrücken

Eilenburg

Die Eilenburger Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag zu einem Einfamilienhaus in der Hartmannstraße ausrücken. Dort war ein Brand mit Stichflamme gemeldet worden. Zu der war es offenbar beim Entzünden eines mit Ethanol betriebenen Wandkamins gekommen. Eine brennende Flüssigkeit tropfte dann auf ein darunter stehenden Sofa. Eine Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehrleute beförderten den Kamin ins Freie und prüften den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera. Weitere Maßnahmen waren dann aber nicht mehr nötig.

Einsatz in Firma im Gewerbegebiet Am Schanzberg

Bereits kurz vor Mittag war die Sirene in der Muldestadt ertönt, weil in einer Firma im Gewerbegebiet Am Schanzberg die Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Auslöser war offenbar aufgestiegener Wasserdampf innerhalb des Gebäudes. Die Halle wurde belüftet und die Anlage zurückgestellt.

Vier Einsätze bis Donnerstagabend

Insgesamt musste die Feuerwehr im Verlauf bis zum Donnerstagabend viermal ausrücken. Neben den Brandeinsätzen ging es noch um eine wegen eines medizinischen Notfalls notwendige Türöffnung in einem Wohnhaus und den Transport einer Patientin aus Schildau nach Leipzig.

Von LVZ