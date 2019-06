Eilenburg

Die Ampelanlage am Eilenburger Marktplatz ist weiterhin defekt. Am Mittwochnachmittag kam es hier durch die fehlende Verkehrsregelung zu leichter Staubildung in der Feierabendzeit. Auch am Donnerstagvormittag war die Störung noch nicht behoben. Der Tag hätte für den Defekt kaum schlechter sein können. So mussten Autofahrer immer wieder wegen der Besucher des Wochenmarktes anhalten und die Fußgänger einen sicheren Weg über die Straße finden. „Das Problem ist bekannt. Zur Wartung der Anlage ist jemand unterwegs“, versicherte die Pressestelle der Stadt Eilenburg. Datum oder Uhrzeit, wann die defekte Anlage repariert werde, konnte nicht genannt werden.

Von Tilman Kortenhaus