Zschepplin

In der Muldenaue in Zschepplin will der Landschaftspflegeverband einen Storchenmast mit Nisthilfe aufstellen. Der entsprechende Antrag stieß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf breite Zustimmung.

Horst in Krippehna wurde sofort angenommen

In der Gemeinde Zschepplin könnte damit ein weiteres Storchenpaar heimisch werden. Denn in diesem Frühjahr hatten bereits die Krippehnaer in einer von den Teichfreunden Krippehna initiierten Aktion auf der ehemaligen Molkerei einen Storchenhorst errichtet. Dieser wurde zur Freude der Krippehnaer sofort angenommen. Der zweifache Nachwuchs ist inzwischen flügge.

Ersatzbau für Eilenburger Horst

Wie Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband informierte, fehlt für den Zscheppliner Horst nach der Zustimmung im Gemeinderat nun nur noch das Einverständnis der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt für die Baugenehmigung. Der Verband möchte das Storchennest noch in diesem Jahr auf dem Stallgebäude der Agrargenossenschaft Hohenprießnitz errichten. Dieses befindet sich in der Muldeaue direkt am Radweg von Zschepplin nach Hainichen. Es soll auch nicht der einzige Storchenhorst bleiben. Neue Wohnungen für die Adebare sind in diesem Jahr auch noch in Schnaditz und Sausedlitz geplant. Zudem soll es für den kaputten Schornstein-Horst in der Bernhardistraße in Eilenburg einen Ersatz in Sichtweite am Jacobsplatz geben.

Von Ilka Fischer