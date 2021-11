Eilenburg

In Europa gibt es über 75 000 Stolpersteine. Elf sind in Eilenburg in den Boden eingelassen. Nadine Lenker (46) ist am Dienstagmorgen aus Frankfurt am Main gekommen, um am Putzen der Stolpersteine in Eilenburg teilzunehmen. Sie ist die Urenkelin von Moritz Lenker, dessen Stolperstein an der Ecke Bergstraße / Kellerstraße 2014 verlegt wurde. Die LVZ hat mit ihr über Stolpersteine und ihr Gedenken an den Uropa gesprochen.

Nadine Lenker (46) ist die Urenkelin von Moritz Lenker. Zum Stolpersteinputzen am 9. November kam die Übersetzerin aus Frankfurt am Main angereist. Quelle: Wolfgang Sens

Warum kommen Sie aus Frankfurt nach Eilenburg, obwohl Sie als Urenkelin Moritz Lenker gar nicht persönlich kannten?

Das hat verschiedene Gründe. Es hat für mich viel mit Gesicht zeigen zu tun, mit Dankbarkeit und Respekt denen gegenüber, die sich bis heute unermüdlich einsetzten. Aber auch mit meiner Familie. Viele konnten nicht um Moritz Lenker trauern, weil sie gar nicht wussten, was genau mit ihm passiert war. Meine Oma hat mir erzählt, dass er ins KZ gekommen ist. Und stellvertretend möchte ich auch für die gedenken, die ihm nicht gedenken konnten. Ich habe auch drei Blumen dabei, für jeden Teil der Familie eine.

Mit der Biografie von Werner Glaser haben sich die Schülerinnen und Schüler der Schule am Bürgergarten besonders auseinandergesetzt. Gerade arbeiten sie an der Ausarbeitung einer Gedenktafel am ehemaligen Modegeschäft von Werner Glaser. Quelle: Wolfgang Sens

Moritz Lenker Moritz Lenker wurde am 7. Januar 1889 in Thallwitz geboren. Von Beruf war er Modelltischler. Er war Mitglied in der SPD und sehr engagiert in der Gewerkschaft. Am 22. August 1944 wurde er bei einer der letzten großen Verhaftungswellen festgenommen. Laut der Recherche im Rahmen des Schülerprojektes wurde er ohne Gerichtsverhandlung in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht und 1945 ermordet. Nadine Lenker kennt von ihrer Oma Liese Lenker die Erzählung, dass es eine Postkarte aus Hamburg gab, die das letzte Lebenszeichen von Moritz Lenker war, der sich auf einem Todesmarsch befunden haben soll. Allerdings sei sein Name auf keiner Todesliste in Sachsenhausen zu finden.

Sie waren zum ersten Mal 2018 zum Stolpersteinputzen hier, hat sich seitdem etwas für Sie verändert?

Letztes Mal war ich mit meinem Vater hier, der für seinen Opa Blumen niederlegen konnte. Leider konnte er diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht mitkommen. Verändert – ja. 2018 gab es noch kein Hanau, kein Halle und auch nicht den Mord an Walter Lübcke. Der Fakt, dass Menschen verfolgt werden, weil sie eine andere politische Einstellung, eine andere Religion oder einen Migrationshintergrund haben, ist präsenter denn je. Die Parallelen sind unübersehbar, umso wichtiger ist es, sowas wie heute jedes Jahr zu machen. Und wenn die Steine beschmiert werden, werden sie wieder sauber gemacht. Wir haben da als Gesellschaft gar keine andere Wahl. Wir müssen den Tendenzen und Spannungen, die sich da zeigen, entgegenwirken.

Stolpersteine gibt es inzwischen seit fast 30 Jahren, sind sie noch eine zeitgemäße Art zu gedenken?

Ich persönlich finde ja. Ich treffe auch immer wieder Leute, die Stolpersteine noch nicht kennen oder nur mal gesehen, aber nicht groß drüber nachgedacht haben. Damit kann ich nur sagen: Es liegen noch gar nicht genug Stolpersteine. Ich kann aber auch die Kritik verstehen, wenn Leute sagen, dass man einfach darüber geht. Aber für mich ist es eher, dass man durch die Steine unerwartet über etwas stolpert, im öffentlichen aber auch persönlichen Raum, vielleicht eben auch vor dem eigenen Zuhause.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie gehen Sie mit anderen Stolpersteinen um?

In der Nähe meiner alten Wohnung in Frankfurt hatte ich direkt einen Stolperstein. Den Stein habe ich mehrfach geputzt und mich auch mit der Geschichte der Person auseinandergesetzt. Aber wenn mir im Alltag ein neuer Stein begegnet, bleibe ich eigentlich immer kurz stehen und lese zumindest den Namen und die Inschrift und verweile kurz.

Möchten Sie nächstes Jahr wiederkommen?

Ja. Letztes Jahr wurde mir wegen Corona abgeraten. Meine Schwester möchte auch gern mitkommen. Sie hat drei schulpflichtige Kinder. Ihren ältesten Sohn, meinen Neffen, der ist jetzt 13, den möchten wir gern mitnehmen. Ich glaube, wenn das Thema in der Schule dran kommt, ist es der richtige Zeitpunkt, die Brücke zur eigenen Familiengeschichte zu schlagen und Moritz Lenker als Anknüpfungspunkt zu nehmen, um das bisher gewonnene Wissen wieder eine Generation weiterzugeben.

Nadine Lenker legt am Stolperstein von Moritz Lenker drei weiße Rosen nieder, für jeden Teil der Familie eine. Quelle: Juliane Staretzek

Fragen Sie sich manchmal, was Moritz Lenker für ein Mensch war?

Die Gedanken habe ich mir oft gemacht. Das sind natürlich alles nur Vermutungen. Aber ich glaube, er war sehr unerschrocken. Ich weiß, dass er in der SPD und der Gewerkschaft engagiert war. Bereits 1933 wurde er von der Gestapo verhört, später noch einmal. Verhaftet wurde Moritz erst am 22. August 1944. Dazwischen liegen elf Jahre. Er ist so lange mit seiner Familie an diesem Ort geblieben, deswegen glaube ich, dass er sehr unerschrocken gewesen sein muss.

Welche Rolle spielen Moritz Lenker und das Gedenken in Ihrem Alltag?

Der Gedanke nimmt nicht täglich Raum ein, aber ich merke die ganze Woche schon, wie unruhig ich bin, wie aufgewühlt meine Gedanken sind. Das ist immer um den 9. November herum so. So war es auch, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Mit dem Stolperstein hat er hier einen Platz bekommen. Ich bin ein rationaler Mensch. Jedoch habe ich ein Bild von dem Stolperstein gemacht und zusammen mit einer Blume zu dem Grab von Gerhard Lenker, meinem Opa und Sohn von Moritz Lenker, gebracht. Das war Weihnachten 2018. Das Puzzle fühlt sich nun komplett an.

Von Juliane Staretzek