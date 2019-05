Eilenburg

Schlechte Nachrichten gibt es aus dem Eilenburger Tierpark: Der gesamte Storchennachwuchs ist offensichtlich von Krähen aus dem Nest geraubt worden.

Storchenmama geht es wieder gut

Wie Tierparkleiter Stefan Teuber nun informierte, hatten Tierparkmitarbeiter zunächst Mitte der Woche die Storchenmama entkräftet und völlig durchnässt in unmittelbarer Nähe des Nestes gefunden. Sie kam deshalb im Wirtschaftshof unter die Wärmelampe und hat sich inzwischen auch erholt. An sich ist dies unkritisch, da sich bei den Adebaren beide Eltern die Kinderaufzucht teilen. „Allerdings muss auch der Storchenpapa völlig irritiert gewesen sein“, so Stefan Teuber weiter. Er habe jedenfalls untypisch das Storchennest verlassen, was die Krähen sofort ausgenutzt hätten. Sie sind mit allen vier Küken als Beute verschwunden.

Kranichmann wurde gerissen

Doch das ist nicht der einzige Verlust, den der Tierpark zu beklagen hat. Denn in der Nacht zum Sonnabend wurde der Kranichmann gerissen. Lange hatte der Tierpark, der nach dem Verlust von Kranichweibchen Frida sowie weiteren Kaninchen, Fasan- und Pfauhennen seit 2009 mit einem Elektrozaun gesichert ist, diesbezüglich Ruhe. Doch offensichtlich muss dieser Zaun zumindest einen Räuber nicht mehr abschrecken. Dabei deute laut Stefan Teuber alles darauf hin, „dass es sich um einen Waschbären oder einen Fuchs handelt“. Da der Räuber den schweren Kranich nicht über den Zaun wegschleppen konnte, hat er ihn noch im Gehege halb aufgefressen. Das verbleibende Weibchen ist zur eigenen Sicherheit – und wie schon 2009 und auch während der Vogelgrippe – erst einmal zu den benachbarten Uhus in die großzügige Voliere umgezogen.

Besser läuft es dagegen mit dem Minifohlenhengst, der am 25. April geboren wurde und sich bei seiner Mutti Indi im Haustierhaus und auf der Koppel wohlfühlt.

Von Ilka Fischer