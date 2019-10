Straße in Audenhain tagelang umsonst gesperrt

Audenhain

Bernhard Wagner ( CDU) sprach es im jüngsten Mockrehnaer Gemeinderat zwar als erstes an. Doch mit seiner Kritik an der langen Vollsperrung der Staatsstraße 16 in Audenhain blieb er nicht lange allein. „Seit dem 7. Oktober“, so hat der Geschäftsführer des Seniorenzentrums Am Gutspark in Mockrehna festgestellt, „ist die Straße wegen Brückenarbeiten gesperrt, doch es wird dort gar nicht gebaut.“ Da er die Straße dienstlich häufig nutzen muss, ärgern ihn diese unnötigen Umwege natürlich besonders.

Sperrung fehlt im Informationssystem

Claus Heinrichsen (FWG) bestätigt diese Beobachtungen. Der ehemalige Doberschützer Bauamtsleiter: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine so wichtige Straße eine ganze Woche gesperrt wird, ohne dass da was passiert.“ Hinzu komme, dass die Baustelle im Baustelleninformationssystem, das vom Land Sachsen betreut wird, gar nicht eingetragen ist.

Lasuv hat Sperrung beantragt

Vom Landratsamt wurde der LVZ aber dennoch bestätigt, dass ein Antrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) auf Sperrung vom 7. bis 25. Oktober vorliegt. Dementsprechend seien die Schilder aufgestellt worden. Es handelt sich dabei lediglich um einen reinen Verwaltungsakt, verlautete dazu aus dem Landratsamt. Eine irgendwie geartete Prüfung, ob die Sperrzeit sinnvoll ist oder nicht, könne nicht erfolgen.

Freigabe rund um den 20./21. Oktober?

Die LVZ fragte daher auch beim Lasuv, dem Auftraggeber der Arbeiten, nach. Dort bleibt man vage. Dennoch können die Mockrehnaer/ Audenhainer nun zumindest hoffen, dass das Sperrzeitende nicht voll ausgereizt wird. Pressesprecher Franz Großmann: „Da an zwei Bauwerken Instandsetzungsarbeiten anstehen, wurde die S 16 in Audenhain durch unseren Auftragnehmer in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde voll gesperrt. Letzte Woche begannen hier die ersten Arbeiten, die Anfang dieser Woche entsprechend fortgesetzt wurden. Es ist geplant, die Vollsperrung dann auch möglichst zeitnah Anfang der nächsten Woche wieder aufzuheben.“

