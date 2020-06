Straßenbau in Mockrehna startet am 6. Juli

Mockrehna

Ab 6. Juli startet voraussichtlich die Straßensanierung der B 87 in Mockrehna. Das gab Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) zur jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Wie berichtet soll die Fahrbahn zwischen ehemals TAF bis Zufahrt Alfra-Unternehmen eine neue Decke bekommen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte zuletzt den Bau-Zeitraum Juli bis Oktober benannt.

Wie erfolgt die Zufahrt zu den Einkaufsmärkten ?

Die Baumaßnahme wirft Fragen auf. Wie, so hieß es in der Fragestunde, erfolgt die Zufahrt zum Penny- und Netto-Markt während der Bauphase? Das sei mittels einer temporären Zuwegung über das Wohngebiet Am Gassenteich geplant, sagte Klepel. Der sogenannte Trampelpfad zu den Wohnblöcken werde für die Dauer der Maßnahme asphaltiert. Dafür soll auch ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, darüber werde der Ortschaftsrat informiert. Sobald die verkehrsrechtliche Anordnung erfolgt sei, werde es auf der Gemeindeseite veröffentlicht.

Warum nicht Zufahrt über den Netto-Parkplatz?

Warum nicht die Zufahrt über den Netto-Parkplatz genutzt werden könne, gab Ortsvorsteher Bernhard Wagner Fragen der Anwohner weiter. Diese Variante sei einfacher und billiger. Eine Beratung dazu habe es gegeben, so Klepel. Das Ergebnis wolle er nachreichen. Inwieweit die Tatsache eine Rolle spielt, dass es sich um eine Privatstraße handelt, wie ein Anwohner anmerkte, blieb erstmal offen.

Von ka