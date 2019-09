Doberschütz

Voraussichtlich Ende des Jahres wird der Doberschützer Gemeinderat darüber debattieren, wie künftig in Sachen Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung verfahren wird. Hintergrund ist die Tatsache, dass es in der Gemeinde in der Regel von 0 bis 4 Uhr dunkel ist. Damit hat die Gemeinde die gestiegenen Energiekosten...