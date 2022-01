Eilenburg

Der Tarifstreit bei Frankenbrunnen ist beendet. Die Beschäftigten beim Mineralwasserabfüller in Eilenburg können sich über deutliche Lohnsteigerungen freuen. Am Dienstag gelang ein Tarifabschluss. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stimmte dem zweimal nachbesserten Angebot des Unternehmens zu.

Großer Schluck aus der Flasche

Mit dem Tarifabschluss werden die Löhne und Gehälter um 3,7 Prozent erhöht, zuvor erfolgt zusätzlich eine Anhebung von 20 Euro. Für eine Facharbeiterin oder einen Facharbeiter entspreche das einem monatlichen Entgeltplus von 122 Euro. Dazu wird das Weihnachtsgeld von 57 auf 64 Prozent erhöht, unabhängig vom Produktionsvolumen, teilt die Gewerkschaft mit. Die Geschäftsführung spricht von einem großen Schluck aus der Flasche. „Ich kann natürlich auch die Argumente der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen. Wir müssen ihnen eine Perspektive bieten und hoffen nun, mit einer hochmotivierten Mannschaft weiter produzieren zu können“, sagt Markus Humpert, Geschäftsführer Frankenbrunnen Eilenburg.

Lohnlücke schrumpft

„Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Streik hat dazu geführt, dass die Arbeitgeberseite nachgebessert hat und wir die Lohnlücke zum Schwesterstandort in Bayern deutlich verringern konnten“, erklärt Verhandlungsführer Christian Ullmann von der NGG. Mit dem Tarifabschluss schrumpfe die Lohnlücke im Monatslohn eines Facharbeiters zum bayrischen Standort des Unternehmens in Neustadt Aisch von 280 Euro auf 158 Euro.

Warnstreik am 4. Januar beim Mineralwasserabfüller Frankenbrunnen in Eilenburg. Quelle: Gewerkschaft NGG Ost

Erfolgreicher Warnstreik

Am 4. Januar hatte die Belegschaft des Betriebes mit einem Warnstreik ein Zeichen gesetzt. Beginnend mit der Nachtschicht um 4 Uhr verweigerten die Beschäftigten des Getränkeabfüllers Frankenbrunnen die Arbeit. Sie streikten, weil sie ihre Löhne mehr als 31 Jahre nach der Wiedervereinigung an das Lohnniveau des bayrischen Standortes in Neustadt Aisch angleichen wollten. Das scheint nun geglückt zu sein. Im Betrieb in Nordsachsen arbeiten etwa 85 Menschen. 190 Millionen Flaschen werden jährlich in Eilenburg abgefüllt.

Von Frank Pfütze