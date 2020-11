Streit an Laußiger Ausflugslokal Heideschänke eskaliert

Laußig

Da musste Antje Wujczyk, Wirtin der Heideschänke zwischen Laußig und Mörtitz, schon zweimal hinschauen, als dieser Tage plötzlich ein Harvester dutzende abgeschnittener Baumwurzeln zwischen ihrem Gasthaus und dem gegenüberliegenden Parkplatz ablud. Es scheint der Höhepunkt eines jahrelangen Streits zu sein, der zwischen der Wald- und Wegebesitzerin eines regionalen Forstunternehmens und der Lokal-Chefin schwelt.

Weg ist öffentlich, gehört aber dem Forstbetrieb

Der dreht sich offenbar um einen Weg, der Parkplatz und Gasthaus trennt. Der Weg ist öffentlich, aber Eigentum des Forstbetriebes. „Wir haben im Dezember 2017 die Heideschänke eröffnet. Meine Gäste nutzen den Parkplatz, der durch den sieben Meter breiten Weg vom Gasthaus getrennt ist. Hin und wieder parkten Autos auf dem Weg. Wir haben Schilder aufgestellt und unsere Gäste darauf hingewiesen, dass sie ihr Fahrzeuge bitte auf dem Parkplatz abstellen sollen. Allerdings gehören nicht alle Autos, die auf dem Weg stehen, Gästen unseres Hauses, sondern Spaziergängern und Joggern, die in den Wald wollen“, erzählte Antje Wujczyk.

Wirtin müsste Unterhaltung des Weges bezahlen

Die Besitzerin des Waldes und des Weges, die ihren Namen nicht nennen will, beschwerte sich mehrfach über abgestellte Autos und schlug Wujczyk eine Regelung vor. „Wir hatten vergangenes Jahr einen Notartermin, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Doch die Regelung wäre zu unseren Ungunsten gewesen, weil wir uns damit verpflichtet hätten, den etwa 300 Meter langen Weg von der Staatsstraße 11 bis zum Bahnübergang instand zu halten. Das wäre finanziell nicht machbar, weil durch die schweren Forsttransporte und Holzlaster regelmäßig Schäden am Weg entstehen“, so Wujczyk.

Vor-Ort-Termin mit verschiedenen Parteien brachte nichts

Zwischenzeitlich gab es bereits Vor-Ort-Termine mit Straßenbauamt, Polizei und Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider. Die gaben die Empfehlung, aufgrund der gefährlichen Kurvensituation, wenige Meter nach der Heideschänke in Richtung Laußig, die Hintereinfahrt zum Parkplatz dicht zu machen, weil der Abstand zur Kurve zu eng ist und größere Fahrzeuge dort nicht abbiegen können. Ein Problem wirft auch die Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr auf. Sollte die vordere Zufahrt des Parkplatzes dicht bleiben, kommt die Feuerwehr bei Waldbränden auch nicht mehr schnell genug an den Hydranten, der sich auf Wujczyks Parkplatz befindet. „Ich bin mit der Situation nicht glücklich und jederzeit zu Gesprächen mit dem Forstbetrieb bereit“, so Wujczyk weiter.

Waldmaschinen kommen nicht durch, weil Waldbesucher Weg versperren

Die Eigentümerin des Forstbetriebes sieht die Problematik in Teilen etwas anders. „Das Ärgernis besteht, seitdem Frau Wujczyk das Gelände Heideschänke gekauft hat. Dieser Weg ist für unsere Kunden und die Waldmaschinen eine wichtige Zufahrt zum Waldgebiet. Uns hat eine Vielzahl von Beschwerden erreicht, dass berechtigte Wegbenutzer, wie auch Rettungskräfte, unseren Forstbetrieb aufgrund der gesetzeswidrigen Nutzung als Parkplatz von Pkw und Lkw aber auch des Lieferverkehres nicht mehr erreichen. Um das Parkproblem in den Griff zu bekommen, haben wir Frau Wujczyk das Angebot einer Grunddienstbarkeit gemacht. Sie hat das aber abgelehnt, weil sie nicht für die Wegeunterhaltung aufkommen will“, erklärte die Forstbetriebschefin.

Bürgermeister will vermitteln

Der Forstbetrieb begründete die Wurzelaktion auch mit der Haftung, die besteht, wenn eines ihrer Fahrzeuge die am Wegesrand abgestellten Autos beschädigt. Der Forstbetrieb wirft der Gaststätteninhaberin vor, bis heute nicht das Gespräch gesucht zu haben. „Jetzt habe ich reagiert und geeignete Maßnahmen ergriffen.“

Nun will Bürgermeister Lothar Schneider vermitteln. „Es ist nicht in Ordnung, wenn man augenscheinlich übereinander und nicht miteinander redet. Ich biete kurzfristig ein Gespräch mit beiden Parteien an, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen“, sagte Schneider.

