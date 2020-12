Eilenburg

Hartnäckigkeit und Kämpferwillen kann man der 65-jährigen Cornelia Wagner nicht absprechen. Sie hat es jedenfalls mit ihrer Wäscherei geschafft, dass der Eilenburger Stadtrat am 7. Dezember erstmals in seiner Geschichte über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet.

Das jahrelange Tauziehen um die Wäscherei geht damit in die nächste Runde. Es gab hier viel Hin und Her. Letztendlich hat die Stadt den ursprünglich befristeten Mietvertrag aber wohl auch immer wieder in der Hoffnung verlängert, dass sich das Ganze mit dem Ermöglichen eines unproblematischen Eintritts von Cornelia Wagner in den Ruhestand quasi von selbst erledigt.

Anzeige

Cornelia Wagner will auch im Rentenalter Wäscherei fortführen

Doch genau das will die Eilenburgerin nicht. Sie möchte auch im Rentenalter ihre Wäscherei fortführen. Zuletzt hatte im Sommer 2020 Uta Strenger eine von etwa 3000 Menschen unterzeichnete Petition zugunsten der Wäscherei eingebracht. Der Petitionsausschuss schlug dem Stadtrat damals vor, der Petition nicht zu folgen. Er empfahl aber, Cornelia Wagner einen Alternativstandort anzubieten. Dem schloss sich der Stadtrat in der Septembersitzung (bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen) an.

Inzwischen, so die Information aus dem Rathaus, habe Frau Wagner das Angebot für ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück auf dem ehemaligen ECW-Gelände und in direkter Nachbarschaft zu Lidl bekommen. Bei dem Verhandlungspreis von 24 Euro je Quadratmeter macht das eine Gesamtsumme von 43 200 Euro aus.

Beharren auf dem jetzigen Standort

Cornelia Wagner beharrt aber weiterhin auf dem derzeitigen Standort in 100 Meter Entfernung vom Rathaus. Sie will mit einem erfolgreichen Bürgerbegehren die Stadt zwingen, ihr das Grundstück zum Verkehrswert zu verkaufen. Für dieses Bürgerbegehren wurden bereits parallel zur Petition Anfang September etwa 1500 gültige Unterschriften gesammelt. Als Vertrauenspersonen wurden Uta Strenger und Jörg Petersohn benannt, wobei Uta Strenger, inzwischen aus Eilenburg verzogen, von diesem Amt zurückgetreten ist.

Rechtsanwalt Sven Kreuter und Wäscherei-Inhaberin Cornelia Wagner haben am 3. September 2020 einen dicken Ordner mit rund 1500 Unterschriften für ein Bürgerbegehren zum Erhalt der Wäscherei am Nordring im Eilenburger Rathaus abgegeben. Quelle: Nico Fliegner

Bürgerentscheid wird für den 31. Januar angesetzt

Der daraus folgende Bürgerentscheid wird, sollten sich nicht wider Erwarten Stadt und Wäscherei-Inhaberin doch noch einigen, am 31. Januar stattfinden. Stimmt die Mehrheit mit Nein, dann muss die Stadt ihr Grundstück nicht verkaufen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Doch auch im Falle eines erfolgreichen Bürgerbegehrens bleibt die Wäscherei Wagner wohl ein Thema. Denn die Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Eilenburg das Grundstück Nordring 14 in Eilenburg, auf dem sich der Betrieb der Wäscherei und Textilpflege Wagner befindet, an die Betriebsinhaberin Frau Wagner zum Verkehrswert verkauft, um die Dienstleistung zu erhalten?“, wirft weitere Fragen auf.

Fragestellung wirft weitere Fragen auf

Schon bei der Wahl des Sachverständigen, der den Verkehrswert ermittelt, kann es Streit geben. Ob die 140 000 Euro, die die Stadt 2006 zur Vollendung des Grüngürtels für das knapp 800 Quadratmeter große Grundstück gezahlt hat, noch dem Verkehrswert entsprechen, steht völlig in den Sternen. Cornelia Wagner, die derzeit nicht mal 5000 Euro Pacht jährlich bezahlt, hält sich jedenfalls alle Optionen offen. „Ob ich das Grundstück kaufe, kann ich natürlich erst sagen, wenn das Wertgutachten da ist und ich den Preis kenne.“

Bürgerentscheid Wäscherei Wagner Die Hürden für ein Bürgerbegehren sind in Sachsen relativ niedrig, und sie werden in diesem Fall erfüllt. Damit hat der Eilenburger Stadtrat am 7. Dezember keinen Entscheidungsspielraum. Er muss den Bürgerentscheid zulassen. Auch an der von den Einreichern formulierten Fragestellung kann nichts mehr geändert werden. Wenn jetzt nicht doch noch eine Seite einlenkt, dann werden am Sonntag, dem 31. Januar, rund 13 000 Eilenburger an die Wahlurnen gerufen. Stimmt die Mehrheit mit Nein, bleibt es bei der derzeitigen Beschlusslage und der ausgesprochenen Kündigung zum 30. Juni 2020. Diese Auffassung hat der Stadtrat, der sich ausführlich und in vielen Debatten seit Jahren mit der Problematik beschäftigt, mit der Ablehnung der Petition im September noch einmal bekräftigt. Eine Räumungsklage seitens der Stadt wurde beim Amtsgericht Eilenburg eingereicht, aber dort noch nicht abschließend entschieden. Erfolgreich ist der Bürgerentscheid dagegen, wenn die Mehrheit und mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten, also rund 3250 Bürger für den Verkauf an Frau Wagner stimmen. Stimmt die Mehrheit mit Ja, aber es sind weniger als 3250 Ja-Stimmen, dann hat der Stadtrat erneut zu entscheiden. Ein Verlierer steht übrigens schon vor dem Wahltag fest. Die dabei entstehenden Kosten in Höhe von etwa 12 000 Euro trägt der Eilenburger Steuerzahler. Nicht berücksichtigt ist dabei die Arbeitszeit der Rathausmitarbeiter.

Von Ilka Fischer