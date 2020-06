Wildenhain

Kirchtürme sind ideale Lebensräume für Turmfalken. Auch Fledermäuse hängen gern unterm Gebälk. Brunhilde Pires Barbara aus Wildenhain hat ihre Freude daran, doch die ist seit einiger Zeit getrübt. Denn der Gemeindekirchenrat hatte beschlossen, den Wildenhainer Kirchturm mit Gittern zu versehen. Jetzt können die Turmfalken nicht mehr oben in den Kirchturm hinein fliegen. Das ärgert die 85-Jährige, die im Zuge der Kirchendachsanierung vor vielen Jahren Geld für Fledermausziegel und Nisthilfen für die Turmfalken spendete.

„Höre die Turmfalken jeden Tag schreien“

„Unsere Kirche hatte so viel Leben da oben. Jetzt hängen die Turmfalken an den Gittern und wollen rein. Ich höre die Turmfalken jeden Tag schreien, weil sie leiden“, erzählt die Rentnerin, die gegenüber der Kirche wohnt.

Für sie ist diese Maßnahme unverständlich, zumal andere Dorfkirchen in der Region nach wie vor den Vögeln über den Kirchturm den Ein- und Ausflug ermöglichen. Gerade jetzt brüten die Vögel, die nach Angaben des Naturschutzbundes mit 350 000 Brutpaaren zur häufigsten Falkenart in Europa gehören. Allein in Deutschland ist der 35 Zentimeter große Vogel mit 50 000 Brutpaaren vertreten.

Problem mit wilden Tauben

Verweilt man länger an der Kirche in Wildenhain, sieht man Turmfalken tatsächlich kreisen. Sie sitzen vor den Gittern, aber auch etwas unterhalb an den Schallluken. Und noch eins ist deutlich sichtbar: Im hinteren Bereich des Kirchturms zum Kirchenschiff ist das Dach mit Kot übersät. Der stammt aber nicht von den Turmfalken, sondern von Tauben. Und genau die sind das Problem in Wildenhain, wie Matthias Münch (65) vom Gemeindekirchenrat erzählt. „Wir hatten hier über 30 wilde Tauben. Die haben den ganzen Kirchturm verdreckt. Der Kot frisst sich durch die Bleche“, sagt Münch. Deshalb habe man bereits vor zwei Jahren gehandelt und den Kirchturm vergittert. Robert Schübel, der viele Jahre Ortsvorsteher war und selbst im Gemeindekirchenrat saß, weiß, dass die Tauben die Turmfalken vertrieben haben. Der Taubenbestand habe überhand genommen. Der Gemeindekirchenrat musste handeln.

Ein Turmfalke auf dem Kirchendach – und Taubenkot. Quelle: Wolfgang Sens

Für Brunhilde Pires Barbara sind die Gitter keine Lösung. Sie hätten das Problem mit dem Taubenkot noch verschärft. „Auch die Tauben hängen an den Lamellen. Jetzt ist die Taubenscheiße auf dem Dach. Es sieht richtig schlimm aus. Und die Turmfalken kommen nicht rein, sie haben Legenot“, sagt sie mit Blick auf die Brutzeit.

Naturschutzbund kritisiert Aktion

Frank Heine vom Naturschutzbund sieht die Vergitterung ebenso kritisch: „Den Kirchturm zumachen, das geht gar nicht. Das ist sogar eine Straftat. Das hätte man nach der Brutzeit regeln können“, sagt der Vogelschützer, der Nistkästen baut und Jungvögel in ganz Nordsachsen und dem Muldental beringt.

Doch strafbar hat sich der Gemeindekirchenrat mit der Aktion offensichtlich nicht gemacht, da die Vergitterung schon 2018 erfolgte. Und überhaupt hätten die Turmfalken nach wie vor Zugang in den Kirchturm – über die Schallluken, so Münch. „Die Turmfalken sind in der Kirche. Wir haben ein Loch aufgemacht. Und die Falken setzen sich auch wieder gegen die Tauben durch“, so seine Beobachtungen. Selbst die Fledermäuse lebten nach wie vor unterm Dach. „Ich weiß das, weil ich mich dafür interessiere.“ Bezüglich der Vogelwelt im Wildenhainer Kirchturm sei jedenfalls alles in Ordnung, versichert er.

Von Nico Fliegner