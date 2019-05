Strelln

Ab Montag wird die Kreisstraße 8903 (Mühlbergstraße) in Strelln saniert. Der erste Bauabschnitt reicht vom Ortseingang aus Richtung Audenhain kommend bis zum bereits ausgebauten Bereich der K 8907 in Richtung Mölbitz.

Straße wird auf rund 650 Metern grundhaft ausgebaut

Die Fahrbahn wird auf einer Länge von etwa 650 Metern und einer Breite von sechs Metern vom Ortsausgang Richtung Audenhain bis etwa Röcknitzer Straße grundhaft ausgebaut und dabei auch mit einer neuen Straßenentwässerungsanlage versehen. In den Bereichen, wo ein breiterer Korridor zur Verfügung steht, sind barrierefreie Bushaltestellen, neue Park- und Grünflächen sowie ein beidseitiger Gehweg geplant. Im übrigen Verlauf wird ein durchgehender Fußweg am südlichen Fahrbahnrand angelegt. Gehwege und Zufahrten erhalten Betonpflaster, die 23 Parkflächen ein Natursteinpflaster. Außerdem kommen 17 Linden in die Erde. Baubegleitend untersuchen Archäologen das Areal.

Arbeiten bis 30. Juni 2020 – Umleitung ist augeschildert

Das Gemeinschaftsprojekt von Landkreis Nordsachsen, Gemeinde Mockrehna und Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen hat ein Investitionsvolumen von cirka 1,4 Millionen Euro, zu 80 Prozent finanziert aus Fördermitteln. Die Arbeiten auf der Großbaustelle werden voraussichtlich bis 30. Juni 2020 dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert, die Busse halten an Ausweichstationen.

Langer Kampf um den Straßenbau

Der Kampf um den Ausbau der Kreisstraße in der Ortslage Strelln reicht bis 1994 zurück. Dass es ein Vierteljahrhundert bis zum Bau dauert, damit hatte anfangs keiner gerechnet. Inzwischen, so die Kritik der Strellner in den letzten Monaten, würden sämtliche kommunale Straßen und gar die Feldwege eine bessere Qualität als die wichtige Kreisstraße haben.

Von LVZ