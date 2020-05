Straßenbau in Strelln liegt auf der Zielgeraden

Strelln

Die Straßenbauarbeiten in Strelln, die seit einem Jahr andauern und seither für eine Vollsperrung im Dorf sorgen, sollen pünktlich am 30. Juni Geschichte sein. „Bisher liegt alles im Plan“, sagt der Landkreis-Dezernent für Bau und Umwelt Eckhard Rexroth. Die Fahrbahn sei bis auf die vier Zentimeter Asphaltdeckschicht, die erst kurz vor dem Abschluss der Baumaßnahme aufgetragen wird, fertiggestellt.

Tiefbauarbeiten laufen

Derzeit finden im Ort Tiefbauarbeiten in den Gehweg- und Zufahrtsbereichen sowie im Bereich der Parkstellflächen statt. Zur Abgrenzung der Gehwege und Parkstellflächen werden Natursteinborde gesetzt.

Ortsvorsteher Dietmar Schneider ist mit dem Baufortgang zufrieden. „Alles liegt in den letzten Zügen, in der 20. Kalenderwoche sollen die Fußwege gepflastert werden“, sagt er. Gehwege und Zufahrten erhalten ein Betonpflaster und die 22 Parkstellflächen werden mit Natursteinpflaster ausgestattet, so das Landratsamt. Außerdem werden 17 Linden als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme angepflanzt, die Beschilderung erneuert und die bereits begonnenen Arbeiten an den barrierefreien Bushaltestellen fertiggestellt. Seit 1994 fordern die Einwohner eine neue Straße, weil die bisherige mit Löchern übersät war.

Strelln wird Umleitungsstrecke

Bereits im Juni wird die neue Ortsdurchfahrt dann einer ersten Belastungsprobe unterzogen. Dann soll es auf der B 87 eine Sperrung geben – und Strelln wird Umleitungsstrecke. Ortsvorsteher Schneider sieht das gelassen. „Für uns ist das vertretbar.“ Schade findet er nur, dass der zweite Bauabschnitt in Strelln noch nicht realisiert wird. Der führt von der Gaststätte bis an den Ortsausgang Richtung Doberschütz. Hier läuft aber erstmal die Planung. Wann gebaut wird, ist außerdem abhängig von Fördermitteln. Einen Termin gibt es nicht.

Von Nico Fliegner