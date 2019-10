Strellner Muna-Gelände wird auf Expo Real angeboten

Mockrehna/München

Auf der ab Montag in München statffindenden internationalen Immobilienmesse Expo Real bringt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) eine interessante Liegenschaft auf den Markt – das ehemalige Munitionslager bei Strelln, im Volksmund bekannt als Muna. 1,14 Millionen Quadratmeter groß, solide gebaut, teils saniert und vor allen Dingen gut gesichert. „Wer auf der Suche nach einem voll funktionsfähigen Lager ist und Abgeschiedenheit bei guter Erreichbarkeit schätzt, der sollte sich das anschauen“, rät Hans-Arno Simon, kommissarischer Leiter der Hauptstelle Verkauf in der BImA-Direktion Erfurt. Eine öffentliche Zufahrtstraße, die erst kürzlich von der Bundeswehr in Kooperation mit der Gemeinde Mockrehna saniert wurde, führt zum Gelände, das mitten im Wald liegt. Es ist mit einem 2,5 Meter hohen und rund fünf Kilometer langen Zaun geschützt. Alle 97 Gebäude sind durch ein Netz aus gepflasterten Wegen und asphaltierten oder betonierten Straßen mit einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometern miteinander verbunden.

Munitionsbunker. Quelle: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Die ersten Gebäude zum Lagern von Munition entstanden im Norden von Sachsen zwischen der Dahlener und der Dübener Heide bereits 1936. 2011 war bekannt geworden, dass die Bundeswehr ihr Munitionsdepot aufgibt. Seit 2012 hat die Eigentümerin BImA die erforderlichen Arbeiten zum Bauunterhalt vorgenommen. „Das Objekt eignet sich als Lager für die Hersteller von explosiven Gütern wie Feuerwerkskörpern oder Ähnlichem“, betont Hans-Arno Simon. Die Gemeinde Mockrehna habe große Aufgeschlossenheit signalisiert und will Interessenten bei der Umsetzung sinnvoller Nutzungsideen planungsrechtlich unterstützen, so der BImA-Fachmann.

Verwaltungsgebäude. Quelle: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Von LVZ