Strohballen auf Feld bei Bad Düben brennen lichterloh

Pristäblich

Auf einem Feld an der S11 zwischen Bad Düben und Laußig ( Landkreis Nordsachsen) standen in der Nacht zu Freitag rund 450 Strohballen lichterloh in Flammen. Die drei Stadtteilwehren aus Bad Düben und die Feuerwehr Authausen, die gegen 2.30 Uhr alarmiert wurden, konnten die Ballen nicht mehr vor dem Feuer schützen und musste den gesamten Strohdiemen kontrolliert abbrennen lassen. Nach Angaben der Dübener Feuerwehr wurde das umliegende Feld abgelöscht, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu stoppen. Das kontrollierte Abbrennen dauerte bis in den Vormittag hinein an. Kameraden aus Pristäblich hielten vor Ort Brandwache.

Vermutlich Brandstiftung

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, handelt es sich bei dem Brand mutmaßlich um Brandstiftung. Denn das Feuer sei nicht von einer Stelle am Strohdiemen ausgegangen, sondern an mehreren, so die ersten Erkenntnisse. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht.

Anzeige

Schaden für Agrarbetrieb

Für den örtlichen Landwirtschaftsbetrieb ist ein enormer Schaden entstanden. Das Stroh hätte der Betrieb rund zwei Monate nutzen können. Nunmehr ist die Befürchtung groß, dass weitere Strohdiemen, die auf den Feldern an der S11 stehen, das Opfer von Brandstiftung werden könnten.

Von Nico Fliegner