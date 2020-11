Studie zum Radverkehr: 360 Eilenburger machen mit

Eilenburg

Mehr als 300 Eilenburger haben sich online an der rund vierwöchigen Umfrage der Stadtverwaltung zum Radverkehr in der Muldestadt beteiligt. Weitere rund 60 Fragebögen sind in Papierform im Rathaus eingegangen.

22 Fragen rund um den Radverkehr in Eilenburg

Wie berichtet, analysiert die Stadtverwaltung derzeit mit Unterstützung eines Leipziger Ingenieurbüros die Situation für die Radfahrer in der Muldestadt. 22 Fragen zum eigenen Fahr- und Nutzungsverhalten, zur Beschaffenheit der Radwege, zu Abstell- oder Lademöglichkeiten und vielem mehr konnten beantwortet werden. Im Fokus standen auch ausgewählte Kreuzungen, Straßen oder Wege. Die Papierfragebögen wurden zwischenzeitlich digitalisiert, sodass alle Antworten elektronisch ausgewertet werden können. Da insbesondere die offenen Fragen, bei denen mit eigenen Worten zum Beispiel auf Problemstellen hingewiesen werden konnte, fleißig beantwortet wurden, wird die vollständige Auswertung der Umfrage noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Zählungen und Video-Befahrungen werden ebenso durchgeführt

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, werde über die Umfrageergebnisse informiert, heißt es aus dem Rathaus. Neben der Umfrage werden im Zusammenhang mit der Radverkehrsanalyse auch Zählungen des Rad- und Kfz-Verkehrs, eine Auswertung von Unfalldaten, Video-Befahrungen der Radwege und die digitale Erfassung des Bestandsnetzes durchgeführt. Die Ergebnisse daraus sollen in den Leitbildprozess und die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes von 2008 einfließen.

ADFC-Umfrage läuft noch bis Montag

Während die stadtinterne Umfrage abgeschlossen ist, läuft die Studie des Allgemeinen Deutsche Fahrrad Clubs ( ADFC), an dem sich auch Bad Dübener beteiligen können, noch bis Montag, dem 30. November. Der Fahrrad-Klima-Test dient als eine Art Stimmungsbarometer für Radfahrer und ist die größte Umfrage dieser Art weltweit. Daten werden deutschlandweit per Online-Fragebogen erfasst.

Der Fahrrad-Klima-Test des ADFC ist zu finden unter fahrradklima-test.adfc.de.

Von Kathrin Kabelitz