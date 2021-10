Eilenburg

Bestnote im Abitur 2018 am Eilenburger Martin-Rinckert-Gymnasium, nachdem er 2017 bereits in einem bundesweiten Wettbewerb als eines der besten deutschen Informatik-Talente hervorstach: Nun, mit 21 Jahren, schloss Niko Hastrich an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts und der Universität Potsdam sein Bachelorstudium im Fach IT-Systems Engineering ab. Mit der Traumnote 1,2 in der Regelstudienzeit – trotz Corona-Beschränkungen. Er habe Glück gehabt, sagt er, konnte zuletzt mit seinen Kommilitonen zusammenarbeiten. Sich zu treffen, was andernorts so nicht ging, sei ihnen möglich gewesen.

Das Studium sei so aufgebaut, dass die ersten vier Semester relativ normal studiert wird. „Über die letzten beiden Semester hat man dann ein Projekt, was fast den kompletten Zeitraum einnimmt“, beschreibt Niko Hastrich. Der Fokus liege bei seinem Studium darauf zu lernen, wie man große IT-Systeme bauen und steuern kann. Außerdem sei es auch darauf ausgelegt, dass die Studierenden im Anschluss kleine Start-ups gründen können. „Der Studiengang ist sehr praxisnah angelegt“, sagt er. Als Beispiel nennt er etwa die durch Corona rapide ansteigenden Nutzerzahlen bei der Videokonferenzanwendung Zoom – wie darauf binnen ein paar Wochen reagiert werden konnte, sei Teil seines Studiums. Solche Probleme zu lösen, möglichst effizient, und die Kosten dabei gering zu halten, interessiere ihn.

Gegen Social Media entschieden

Den virtuellen Kontakt, der sich unter Corona bei manchem noch intensiviert hat, sieht der junge Informatiker trotzdem nicht unkritisch: „Man wird zwar immer vernetzter, aber es gibt halt noch andere Arten von Zusammensein.“ Durch die großen Menschenmengen, mit denen man interagieren könne, gebe es auch das Phänomen, dass es immer anonymer werde und zu einer Entfremdung komme. „Ich persönlich habe mich explizit auch einmal dagegen entschieden, Social Media zu konsumieren“, erzählt er. Um Kontakt zu Freunden zu halten, nutze er zwar Messengerdienste wie WhatsApp oder Telegram, anderes aber eben nicht mehr: „Ich habe kein Instagram, kein Facebook, kein Tik Tok“, sagt er, als wir ihn telefonisch sprechen, mit hörbarem Lachen. Irgendwann habe er gemerkt, dass es ihm zu viel werde. Nachdem er Instagram deinstalliert hatte, habe es ihm gar nicht so sehr gefehlt, dafür sei ihm Zeit geblieben, die sonst relativ unbemerkt verstrichen sei.

Nach seinem Bachelor wolle er jetzt in Potsdam bleiben: „Zur Zeit ist mein Plan, meinen Master zu machen und dann irgendwann auch den Doktor.“ Danach könne er sich vorstellen, in der Forschung zu bleiben. „Aber es gibt auch Dinge an der Forschung, die ein bisschen abschreckend sind. Deswegen werde ich erst einmal schauen, wie mir das liegt“, sagt Hastrich, der bereits als Tutor gearbeitet hat.

Wer früher als Nerd galt, hat heute viele Gleichgesinnte

Nach dem Abitur habe er nicht lange überlegen müssen, wie es weitergeht: „Ich wusste schon sehr früh, dass ich in die Informatik gehe“, sagt er, obwohl er nicht mehr genau wisse, wann genau das angefangen habe. „Mit zehn habe ich mir das erste Buch übers Programmieren zu Weihnachten gewünscht und das danach mit vielen Internetbekanntschaften ausgelebt.“ Wer da früher noch schnell als Nerd und Sonderling galt, fand damals in der heranwachsenden Generation mehr Gleichgesinnte. „Es kommt ganz darauf an, mit wem man spricht“, sagt Hastrich. Vorurteilen sei er kaum begegnet, „weil es genug Leute machen“. Zu der Zeit, mit zehn oder zwölf Jahren, habe er auch viel Computer gespielt, sagt er. Über das Computerspiel Minecraft sei er dann zum Programmieren gekommen: „Da gab es die Möglichkeit, dass man selber das Spiel relativ leicht erweitern kann.“

Noch während seiner Schulzeit belegte er als Elft- und Zwölftklässler Kurse an der Fernuni Hagen, die ihm auch geholfen haben, beim Bundeswettbewerb Informatik zu brillieren. Der sei gleichzeitig der erste Kontakt zu seinem Institut und zu den Dozenten dort gewesen. Der Wettbewerb werde immer von unterschiedlichen Universitäten ausgerichtet, in dem Jahr, als er teilnahm, eben vom Hasso-Plattner-Institut. „Ich fand es sehr cool, dass es sehr freundschaftlich ist und man Kontakt zu seinen Professoren, Doktoranden und so weiter hat“, beschreibt er.

Freundin an der Universität kennengelernt

Der Studienort habe diese Erwartungen dann nicht enttäuscht, auch wenn es ein wenig Umgewöhnung gebraucht habe, vom vergleichsweise kleinen Eilenburg in Nordsachsen nach Potsdam zu wechseln. Mittlerweile sind die Semester, die er im Studentenwohnheim wohnen kann, fast vorbei, eine Wohnung im Potsdamer beziehungsweise Berliner Raum für eine WG zu finden, ist noch eine Aufgabe. In der Anfangszeit sei er am Wochenende noch oft zurückgependelt, um Freunde zu treffen. „Aber es ging relativ schnell, hier viele neue Leute kennenzulernen.“ Die ersten Semester habe er auch relativ viele Veranstaltungen belegt, sodass er später auch entspannt Zeit für Freunde oder seine feste Freundin hatte. Auch sie habe er über die Uni kennengelernt, sie mache derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in Magdeburg, wo er gerade seine Semesterferien verbringt.

Eine Rückkehr – vielleicht nach Leipzig

Ob es ihn nach seinem Master noch in Potsdam halte, weiß er nicht, obwohl er die Stadt und die Leute mag. Wenn es ihn nach dem Studium zurückzieht, dann aber nicht nach Eilenburg. „Wenn, nach Leipzig“, sagt er, „weil ich vorhabe, in der Forschung an einer Universität oder in der Entwicklungsabteilung einer Firma zu arbeiten.“ Größere Firmen gebe es eher in größeren Städten, begründet er das. Leipzig sei da eine Option.

