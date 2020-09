Stunde der Musik in Eilenburg: Viel Applaus für Tenor Patrick Grahl und Pianistin Klara Hornig

Eilenburg

Liebe und Hingabe, Enttäuschung und Eifersucht – schon seit jeher sind es die großen Gefühle, die die Menschheit in ihrem Handeln umtreiben. Franz Schubert vertonte im Jahre 1823 den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ nach Texten von Wilhelm Müller. Der erzählende Liederzyklus der Romantik beschreibt eine unerfüllte Liebe. Am Freitagabend nun hatte das Eilenburger Publikum in der Rinckart Aula die Gelegenheit, im Rahmen der Stunde der Musik dem Herzschmerz des Müllerburschen um seine Müllerin beizuwohnen.

Einst Mitglied des Thomanerchors

Gesungen wurde das Werk von dem Leipziger Tenor Patrick Grahl. Ihn begleitete die Berlinerin Klara Hornig am Klavier. Der Solist ließ es sich nicht nehmen und sprach zu Beginn zum Wirken Franz Schuberts. Mit dem einstündigen Konzert gelang es den jungen Musikern, das Publikum auf die musikalische Wanderung mitzunehmen. Obwohl zwischen den insgesamt 20 Liedern nicht geklatscht wurde, spürte man im altehrwürdigen Ambiente die große Spannung, die von der Tonkunst getragen wurde. Kraftvoll, lebhaft, hingebungsvoll, zärtlich – der Solist bot den Gästen, was das umfangreiche Stück auszeichnet.

Der sympathische junge Musiker war einst Mitglied des Thomanerchores und ist inzwischen ein gefragter Oratorien-und Konzertsänger. In seiner Partnerin fand er eine ebenfalls souveräne und virtuose Begleiterin, die durch ihr Spiel einen stilsicheren Background erhob, den Gedichten einen emotionalen Gehalt gab und einen bemerkenswerten Eindruck hinterließ.

Großer Applaus als Lohn

Susanne Gallwas ist unter den Gästen und fasst nach dem Konzert zusammen: „Ich bin beeindruckt von dem Aufbau der Dramatik und der inneren Geschlossenheit des Zyklus’. Die Interpreten haben es geschafft, dass das Konzert den Zuschauern ans Herz ging. Die Stille im Saal zeigte, wie ergriffen die Konzertbesucher waren.“

Mit diesen Worten sprach sie wohl allen Musikliebhabern am Abend aus der Seele. Schließlich stand ein großer Applaus als Lohn für die exzellente Präsentation am Ende des Konzertes und auch in der Zugabe schlossen beide erneut mit einem Schubertstück, „Auf der See“, an die hervorragende Qualität des zuvor Gehörten an.

Die nächste Stunde der Musik ist bereits in vier Wochen. Aufgrund der aktuellen Lage wird auch da eine Anmeldung beim Veranstalter, dem Musikverein Eilenburg, im Vorfeld notwendig sein.

Von Anke Herold