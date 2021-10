Sturm richtet in Bad Düben und Eilenburg Schäden an

Bad Düben/Eilenburg

Herbststurm Ignaz sorgte am Donnerstag für einen ungemütlichen Morgen. Fast eine halbe Stunde wüteten Windböen von bis zu 100 Stundenkilometern zwischen Bad Düben und Eilenburg. Dabei knickten zahlreiche Bäume um und versperrten Straßen und Wege. So wurde kurzerhand der Bad Dübener Kurpark gesperrt, um Spaziergänger nicht den Gefahren von umkippenden Bäumen auszusetzen. Erst im Laufe des Tages wurden die Wege kontrolliert und von morschen Ästen befreit.

Auch in der Stadt sorgte das Sturmtief für Chaos. So wurden zahlreiche gelbe Säcke, die für den Abtransport bereitstanden, einmal quer durch die Altstadt geweht. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben mussten am Vormittag ausrücken, um umgekippte Bäume in der Wittenberger Straße, im Ortsteil Hammermühle, beiseite zu räumen.

Autobesitzer in Eilenburg hat Glück

In Eilenburg wurden die Kameraden der Feuerwehr gegen 7.30 Uhr alarmiert. „Insgesamt“, so Eilenburgs Einsatzleiter André Misch gegen 9 Uhr, „waren unsere Feuerwehrleute an acht Stellen zum Beräumen gefragt. Dabei war ein Baum in der Rödgener Landstraße aber das größte Schadensereignis.“

In der Franz-Mehring-Straße in Eilenburg ist am Donnerstag bei schweren Sturmböen ein großer Teil eines Ahornbaumes auf die Straße gekracht. Quelle: privat

Glück hatte ein Autobesitzer, der sein Fahrzeug hinter der Belian-Grundschule in der Franz-Mehring-Straße geparkt hatte. Hier sei ein großer Teil eines Ahornbaumes unmittelbar daneben niedergegangen. Andere dort abgestellte Fahrzeuge, die es definitiv erwischt hätte, waren kurz zuvor weggefahren worden. Die Feuerwehr, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und zehn Leuten im Einsatz war, erhielt in diesem Fall beim Zersägen des starken Astes Unterstützung von Mitarbeitern des Bauhofes.

Von bro, if