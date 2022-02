Sturmtief „Ylenia“ in Nordsachsen: Baum stürzt bei Wermsdorf auf Auto

Nordsachsen

Für viele Eilsatzkräfte in Nordsachsen war es eine unruhige Nacht, auf die ein leichtes Aufatmen folgte: Trotz hoher Windgeschwindigkeiten von 100 km/h und mehr hat Sturmtief „Ylena“ in der Region bisher nur geringe Schäden hinterlassen.

„Mehr als ein paar verdrehte Straßenschilder gibt es zum Glück nicht“, sagte Thomas Seidler, Stabsstellenleiter Medien und Kommunikation des Landratsamtes Nordsachsen. Zwar habe es einige Feuerwehreinsätze gegeben, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Die Kreis-und Bundesstraßen seien aber frei und ohne besonderen Einschränkungen befahrbar. Die Straßenmeistereien seien am Vormittag unterwegs, um Windbruch zu beseitigen.

Unfall auf der S24 zwischen Wermsdorf und Luppa

Gänzlich unfallfrei ging es trotzdem nicht zu. So ist die Feuerwehr Wermsdorf bis zum Donnerstagmittag bereits viermal ausgerückt, um umgestürzte Bäume auf Straßen zu beseitigen. Um 5.46 Uhr wurden sie zu einem Einsatz auf der S 24 zwischen Wermsdorf und Luppa gerufen. Hier war ein Baum auf ein Auto gestürzt. Der Fahrer hatte dabei großes Glück: Weil der mächtige Stamm einer Buche lediglich auf die Motorhaube krachte, blieb er unverletzt. Neben den Wermsdorfer Kameraden war hier auch die Feuerwehr Luppa im Einsatz, um die Unfallstelle zu beräumen.

Feuerwehr Bad Düben rückt zweimal aus

Die Feuerwehr Bad Düben meldet bisher zwei Einsätze. So wurden die Kameraden gegen 4 Uhr zu einem ersten sturmbedingten Einsatz in die Gustay-Adolf-Straße gerufen. Es folgte eine weitere Alarmierung zu einem umgestürzten Baum in Richtung Söllichau. Die Feuerwehr ruft dazu auf, auch weiterhin die aktuellen Warnungen und Gefahrenhinweise zu beachten.

Ruhiger blieb es dagegen in der Nacht in Eilenburg. „Bisher hatten wir keinen Einsatz“, so der stellvertretende Wehrleiter André Misch am Donnerstag gegen 8 Uhr. Die Kameraden waren nicht in der Wache, es hätten bei einem Großalarm aber rund 40 Kameraden zum Einsatz kommen können.

Tierpark in Eilenburg öffnet ab Mittag – Stadtpark in Delitzsch gesperrt

Er lobte in diesem Zusammenhang die Stadt. “Diese hat im Vorfeld sehr viel getan, um Totholz und gefährdete Bäume zu beseitigen.“ Zudem komme uns entgegen, so seine Einschätzung, “dass die Bäume derzeit noch keine Blätter haben.“ Im Eilenburger Tierpark wurde trotzdem aufgrund der Wetter-Situation am Donnerstagmorgen entschieden, den Minizoo am Vormittag geschlossen zu halten. Ab 12.30 Uhr sind Besucher wieder willkommen. Der Stadtpark in Delitzsch dagegen bleibt voraussichtlich bis Montag gesperrt.

Aufgrund der Sturmlage bleibt der Stadtpark in Delitzsch voraussichtlich bis Montag gesperrt. Quelle: Christine Jacob

Die private Messstation auf dem Eilenburger Berg hat gegen 6 Uhr einen Windböe mit 60 km/h gemessen, zuvor lagen die sich über Nacht kontinuierlich steigenden Windgeschwindigkeiten bei 40 km/h.

Oschatzer Feuerwache auf Einsätze vorbereitet

In der Oschatzer Feuerwache wurde am Mittwochabend ab 22 Uhr mit Ausrufen der Sturmwarnstufe „Rot“ wieder die Landfunkstelle aktiviert. “Wir haben auch die Feuerwache vorsorglich mit einer kleinen Besatzung belegt“, sagt der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. Obwohl der Wind mit heftigen Geschwindigkeiten über die Collm-Region brauste, hielt sich in der Nacht das Einsatzgeschehen im Oschatzer Stadtgebiet in Grenzen.

“Erst am Morgen sind einige Meldungen eingegangen“, sagt Natzke. Dazu zählt die Beseitigung eines etwas größere umgestürzten Baumes. “Ansonst sind es in erste Linie abgerissene Äste und kleiner Dinge“, berichtet der Oschatzer Wehrleiter. Die Landfunkstelle in der Oschatzer Feuerwache wird so lange aktiv bleiben, wie die Warnstufe Rot besteht. “Zwischenzeitlich wurde auch schon ,violett‚ angekündigt. Aber im Moment sieht es so aus, dass sich die Lage etwas beruhigt“, so Natzke.

Auch in Doberschütz gab es vorerst keine großen Schäden.

In Doberschütz ist lediglich ein alter Holzmast samt Lampe umgekippt, zudem ist in im Ortsteil Sprotta-Siedlung im privaten Bereich ein Baum gefallen. Im kommunalen Bereich war die Gemeinde mit ihrem Bauhof laut Aussage von Bauamtsleiter Karsten Steinbauch in den vergangenen vier bis fünf Wochen mit vier Leuten ausschließlich damit beschäftigt, Totholz und gefährdete Bäume zu beseitigen. Zu Letzteren gehören beispielsweise sieben vertrocknete Birken an der Verbindungsstraße Mölbitz - Böhlitz.

