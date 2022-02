Suche nach vermisstem Eilenburger: Kripo übernimmt

Eilenburg

Noch immer keine Spur auf der Suche nach dem vermissten 83-Jährigen aus Eilenburg. Der Mann, dessen Fahrrad nahe des Lossa-Zuflusses gefunden wurde, wird seit dem 11. Februar vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen in und an der Mulde hatten bisher keinen Erfolg.

Suchradius bis zur Halbinsel Pouch erweitert

„Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag hat noch einmal ein Hubschrauber das Gebiet weiträumig abgesucht“, berichtete ein Sprecher der Polizei Leipzig am Montag auf Nachfrage. Auch seien die Freiwillige Feuerwehr auf dem Wasser sowie ein Spürhund am Ufer zum Einsatz gekommen. Wegen der Strömung wurde der Suchradius dabei bis zur Halbinsel Pouch im Muldestausee in Sachsen-Anhalt ausgeweitet. Hinweise auf den Verbleib des 83-Jährigen wurden jedoch nicht gefunden.

Die Zuständigkeit für den Vermisstenfall werde „in diesen Tagen“ vom Polizeirevier Eilenburg an die Kriminalpolizei übertragen. Ob diese die Suche dann wieder aufnehme, sei noch nicht klar. „Es liegt aber im Bereich des Möglichen – etwa, wenn sich die Pegelstände verändern“, so der Sprecher weiter.

