Südamerika liegt nun auch in Eilenburg

Eilenburg

Zum 60-jährigen Bestehen des Eilenburger Tierparks macht sich der Tierparkverein selbst das größte Geschenk. Am Freitag, dem 15. November, um 14 Uhr öffnen sich mit dem Tropicana die Tore zu einer ganz anderen Welt, in der Boa, Goldkopflöwenaffe, Leguan, Mara, Straußwachtel und Co. leben. Südamerika liegt damit ab heute auch ein Stück weit in Eilenburg.

Die Idee vom verlassenen Dorf

Die Pendeltür schwingt auf und gibt den Weg ins Dschungeldorf frei. Es handelt sich um ein Dorf, das die Menschen verlassen haben und das nun von der Natur zurückerobert wird. Schiefe Robinienstämme rahmen es ein. Ein Trampelpfad, von dem aus auch der überdimensionierte Pampa-Hase Mara erblickt werden kann, windet sich bis zu einem zerfallenen Dorfeingang. Er führt in das eigentliche Reich von Tropenaffen, Riesenschlange, Leguan und Straußwachtel. Hinter dieser Pforte, in der auch Bruchsteine aus ehemaligen Tierparkfundamenten stecken, verbirgt sich das eigentliche Tropicana.

Im Baumstamm geht es nach oben

Einmal drin in dieser unbekannten Welt, muss der Gast entscheiden, ob er die jetzigen Bewohner von einem mit Hölzern, Mulch und Steinen ausgelegten Weg samt einer kleinen Brücke beobachtet oder ob er dafür in einem Baum nach oben klettert. Aus diesem führt dann in etwa zwei Metern Höhe ein mit Netzen gesicherter Holzsteg heraus, den mitunter auch der Goldkopflöwenaffe für sich entdeckt. Doch was lugt da hinten hervor? Unter dem Blätterdach versteckt sich eine schon etwas zerfallene Dschungelhütte. Durch zwei verschieden hohe und schiefe Fenster lässt sich ein Blick ins Innere wagen. Dort stört die Boa nicht, dass die zweibeinigen Wesen, die die Hütte einst gebaut hatten, ihr Geschirr auf dem Tisch haben stehen lassen ...

Wer wohnt in der zweiten Hütte?

Wer die Vogelspinne und die Riesenstabschrecke entdecken will, muss sich dagegen noch etwas gedulden. Erst nach einer gewissen Einlaufphase wird festgelegt, wo genau ihre Terrarien Platz finden. Doch bitte schon jetzt nicht über die 25 Zentimeter große Straußwachtel stolpern, deren „si-jul“ sich mit dem Plätschern des Wassers mischt.

Denn in dem Tropicana regnet es natürlich auch, schlängelt sich ein kleiner Bach vor und hinter einer kleinen Furt. Er windet sich in Richtung einer zweiten Behausung. Denn natürlich steht in diesem Dschungeldorf nicht nur eine Hütte. Eine zweite duckt sich kurz vor dem Ausgang. Wer darin wohnt? Das soll auch an dieser Stelle eine Überraschung für die Entdecker des Dschungeldorfes bleiben.

Die Finanzierung des Projekts

Eins von inzwischen sieben Streifenhörnchen, die unmittelbar neben dem Tropicana leben und auf dieses einstimmen. Quelle: Wolfgang Sens

Keine Überraschung gab es dagegen in Sachen Finanzierung. Dabei hatten anfangs nicht wenige den Kopf geschüttelt: Übernehmt Ihr Euch damit nicht, lauteten durchaus auch wohlmeinende Hinweise. Bei 400 000 Euro hatten die Mitglieder des Vereins die oberste Linie für ihr bisher größtes Projekt gezogen: Heute steht fest: Der Budgetplan wird eingehalten. Eine beachtenswerte Leistung, zumal noch während der Bauphase entschieden wurde, auch angrenzende Bereiche für die Streifenhörnchen und Maras, aber auch den Bahnhof für die Parkeisenbahn gleich mit umzugestalten.

Das Geheimnis des Erfolgs

Das Geheimnis des Erfolgs? Tierparkchef Stefan Teuber formuliert es so: „Wir hatten eine lange Vorlaufzeit und unglaublich viele Unterstützer.“ Nicht von ungefähr konnte der Verein bei der Probelauf-Vorab-Eröffnung am 8. November rund 150 Gäste begrüßen. Vor diesen erinnerte der Vereinsvorsitzende Peter Burck in seiner Rede aber auch daran, dass eine wichtige Akteurin die Eröffnung leider nicht mehr miterleben kann. Denn es war die inzwischen verstorbene leitende Vorarbeiterin Gabriele Teuber, die „das Tropicana maßgebend initiiert hat“.

Doch Ideen und Engagement allein reichen nicht. Umso wichtiger, dass die Stadt, die gern mit dem Schmuckstück Tierpark wirbt, es nicht dabei belässt. Oberbürgermeister Ralf Scheler bedankte sich vorigen Freitag auch bei seinen Stadträten. Denn diese hätten letztendlich entschieden, dass die Stadt Eilenburg für einen 150 000-Euro-Kredit die Bürgschaft übernimmt, so dass der Verein bei der achtjährigen Rückzahlung in den Genuss niedriger Zinsen kommt.

250 000 Euro bleiben

Dennoch blieben damit stolze 250 000 Euro, die der Verein selbst erwirtschaften beziehungsweise als Spenden einwerben musste. Dies gelang eben auch wegen der langen Vorlaufzeit. Schon 2014 überwiesen viele Tierparkfans einfach kleinere und mitunter auch größere Summen oder ließen die Münzen im Spendentrichter rollen. Bereits einen Monat nach dem Baubeschluss, im Dezember 2014, standen 27 000 Euro auf dem Tropicana-Konto. Im März 2016, ein halbes Jahr vor dem Baubeginn, waren es dann schon 100 000 Euro. Es gab Erbschaften und Grundschüler aus Portitz überraschten, als sie bei ihrem Spendenlauf sage und schreibe 1500 Euro für das Tropicana erliefen. Zudem griffen zahlreiche Firmen unter die Arme. So half die Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg tatkräftig beim Fundament, die Firma Haupt Ingenieursgesellschaft beim Planen der Heizungs- und Lüftungstechnik. Die Stadtwerke Eilenburg unterstützten in Sachen Heizung. Die Eilenburger Wohnungsverwaltung signalisierte, eine langjährige Patenschaft für den Kaiserschnurrbarttamarin zu übernehmen.

Das Problem mit den Züchtern

Dass der Verein hier übrigens noch keine Patenurkunde ausstellen konnte, liegt einfach daran, dass die Züchter ihre Versprechen nicht einhalten konnten. Wann diese, oder nun doch eine andere zweite Affenart, ins Tropicana einziehen, lässt sich damit zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen und ist ein Wermutstropfen.

Schon etliche Patenurkunden konnte der Tierparkverein dagegen für die jetzigen Bewohner drucken. Die agilen Streifenhörnchen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tropicana leben und inzwischen sogar schon Nachwuchs haben, machen hier mit neun Paten das Rennen. Doch auch Boa, Leguan und Mara fanden schon jeweils vier Unterstützer, die Goldkopflöwenaffen und die Straußwachtel je einen.

Tierpark schließt jährlich über 100 Patenschaften ab

Wie bei allen über 100 Patenschaften, die inzwischen pro Jahr im Tierpark abgeschlossen werden, gilt auch hier das Versprechen: Das Geld wird für die jeweilige Tierart eingesetzt. Denn die Bewohner sollen sich in ihrer Dschungel-WG wohlfühlen und können natürlich auch so den Besuchern am besten viel Freude machen – beim Besuch des tierisch guten Tropicanas.

Das Tropicana wird am 15. November um 14 Uhr eröffnet. Die ersten Besucher haben eine gute Chance, eines der vorbereiteten tierischen Überraschungsgeschenke zu erhalten. Doch auch in den Tagen danach lohnt ein Besuch des Tropicanas und des gesamten Tierparks mit 40 Arten besonders. Denn bis zum 31. Dezember gelten noch die alten Eintrittspreise von drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Ab 1. Januar 2020 müssen Erwachsene dann einen Euro mehr bezahlen. Der vier Hektar große Tierpark hat samt seiner Gastronomie auch in den Wintermonaten täglich geöffnet. Der Besuch des Minizoos ist von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.

https://tierpark.eilenburg.de/

Von Ilka Fischer