Sühnekreuz zwischen Wedelwitz und Gotha verschwunden

Gotha

Zig Auto- und so mancher Radfahrer sind jeden Tag auf der Landstraße zwischen Wedelwitz und Gotha unterwegs und der eine oder andere wird es gewiss schon bemerkt haben: Das steinerne Kreuz am Straßenrand ist seit einigen Tagen verschwunden. In der Gemeinde Jesewitz sorgt das für Rätselraten. Wo ist das verwitterte Kreuz abgeblieben?

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) bringt Licht ins Dunkel, steht aber zugleich vor einem anderen Rätsel: „Das Kreuz hat unser Bauhof gesichert und eingelagert“, erzählt der 63-Jährige.

In seiner Gemeinde wird derweil kolportiert, jemand habe das Kreuz mutwillig aus dem Boden gerissen und es stehlen wollen. Daran glaubt Tauchnitz nun wieder nicht. „Ich denke, es ist einfach umgekippt. Mehr nicht“, so seine nüchterne Aussage. Fragen hat Tauchnitz aber trotzdem. „Uns würde schon interessieren, was es eigentlich mit dem Kreuz auf sich hat.“ Über Aufzeichnungen verfügt die Kommune nicht. Der Gemeindechef spricht von einem Sühnekreuz – und liegt damit gar nicht so falsch, wie diverse Veröffentlichungen dazu im Internet zeigen.

Brudermord bei Gotha ?

Danach handelt es sich tatsächlich um ein Sühnekreuz aus dem Material Braunkohlenquarzit, ist auf dem Portal suehnekreuz.de zu lesen. Sie gelten als Denkmale mittelalterlichen Rechts und waren ein Erfüllungsteil von Sühneverträgen, die zwischen zwei verfeindeten Parteien geschlossen wurden, um eine Blutfehde wegen eines begangenen Mordes oder Totschlages zu beenden. Konkret für das Sühnekreuz bei Gotha heißt es einerseits, dass das Kreuz für einen Brudermord stehe, der sich in der Gegend ereignet habe. Andererseits soll es für einen in den Befreiungskriegen gefallenen oder ermordeten höheren Offizier aufgestellt worden sein. Was nun zutreffend ist, ist unklar.

Wer hat Informationen?

Geschützt soll das in der Grabenböschung stehende Kreuz seit 1963 sein und sich davor auf dem Acker vom Gemeindevorsteher Hödler befunden haben. Angaben, die unter anderem auf den Eilenburger Museumsleiter Friedrich Hörn im Jahr 1962 zurückgehen.

Der Jesewitzer Bürgermeister Tauchnitz will das Sühnekreuz jedenfalls wieder an der Stelle aufstellen, wo es bisher über die Jahre stand. Dies soll im Frühjahr sein. Bis dahin hofft er, dass sich noch Leute bei der Gemeinde melden, die weitere Informationen zu dem Steinkreuz haben.

Gemeindeverwaltung Jesewitz, Telefon 034241 50263, E-Mail: gemeindeamt@jesewitz.de

Von Nico Fliegner