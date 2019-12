Tafel erinnert an den Naturfreund Horst Merker

Torfhaus/Wildenhainer Bruch

Es gibt zahlreiche Natur- und Heimatfreunde, die sich mit großem Engagement für den Erhalt ihrer Umwelt stark machen, und dort mit anpacken, wo sie gebraucht werden. Einer der ganz großen Akteure und für viele ein Vorbild war Horst Merker, der am 17. Juni 2019 im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Eine Ehrentafel erinnert im Wildenhainer Bruch jetzt an ihn.

Zur Galerie Er war einer der engagierten Naturschützer in der Dübener Heide. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an den in diesem Sommer verstorbenen Horst Merker.

Am liebsten beobachtete er Kraniche

Kaum ein anderer kannte das Presseler Heidewald- und Moorgebiet besser als er. Es war ihm eine große Freude zuzusehen, wenn die Kraniche, deren Gesang weit zu hören ist, am Abend in den Wildenhainer Bruch einflogen. Dort, am Kranichbeobachtungshochsitz, war auch einer seiner Lieblingsplätze, wie sich der Leiter der AG Kranichschutz, Ekkehard Vollbach, erinnert. Kürzlich fand an dieser Stelle zu Ehren Horst Merkers eine kleine Gedenkfeier statt, um eine Tafel anzubringen, die an den Naturfreund erinnert.

Vertreter verschiedener Institutionen sind bei Ehrung dabei

Am Torfhaus trafen sich Vertreter verschiedener Umweltinstitutionen und Forstbehörden, wie Jan Glock vom Sachsenforst, Giso Damer vom Landratsamt Nordsachsen, Roland Krönert vom Zweckverband des Presseler Heidewald- und Moorgebiets, sein Bruder Thomas Krönert vom NABU, Thomas Klepel vom Naturpark und Uwe Vanhauer vom Bundesforst. Hinzu kamen ehrenamtlich Engagierte aus Umwelt- und Naturschutz, Naturschutzbeauftragte sowie Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz. Nach kurzem Marsch erreichten sie wenig später den Hochstand, um die mit Text und Bildern versehene Tafel zu enthüllen.

Fünf Jahrzehnte unermüdliches Wirken für den Naturschutz

Man erinnerte sich in Dankesworten an fünf Jahrzehnte unermüdlichen Wirkens und einer guten Zusammenarbeit mit Horst Merker. Er gehörte übrigens zu den Mitbegründern des Naturschutzstützpunktes, der 1965 in der Winkelmühle eröffnet wurde. In all den Jahrzehnten – und das bis heute – wird dieser Sitz durch die AG Kranichschutz intensiv genutzt. Daten über Flora und Fauna der Dübener Heide, insbesondere des Presseler Heidewald- und Moorgebietes werden von ehrenamtlich Engagierten gesammelt und an dieser Stelle dokumentiert und archiviert, beziehungsweise an entsprechende Stellen weiter geleitet. Der Projektmanager Roland Krönert ließ nicht unerwähnt, dass Merker außerdem 24 Jahre lang auch aktives Mitglied des Zweckverband des Presseler Heidewald- und Moorgebiets war und mit seinem Wirken zu Konfliktlösungen beitrug.

Zahlreiche Exkursionen in die Tier- und Pflanzenwelt

Es war Horst Merker auch ein Bedürfnis, sein Wissen an andere weiter zu geben. So gab es mit ihm zahlreiche Wanderungen und Exkursionen, wo er nicht nur Interessantes zur Tier- und Pflanzenwelt zu erzählen wusste. Auch die regionale Geschichte hatte es dem Natur- und Heimatfreund angetan.

Von Heike Nyari