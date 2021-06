Tag der offenen Gartentür: Mediterranes Flair in Sprotta-Siedlung

Sprotta-Siedlung

Erstmals findet am 12. Juni in Eilenburg der Tag der offenen Gartentür statt. Die LVZ stellt die Teilnehmenden und ihre Gärten in einer kleinen Serie vor, heute: Ute Stephan, die mit ihrem mediterranen Garten im Doberschützer Ortsteil Sprotta-Siedlung Urlaubsgefühle weckt.

Wie Urlaub zu Hause

Auch wenn zwischen Sprotta-Siedlung und Mallorca gut 1500 Kilometer Luftlinie liegen, fühlt man sich beim Blick in den Garten von Ute Stephan fast wie in einer Finca auf der spanischen Urlaubsinsel. Ockerfarbene Pflastersteine auf dem Boden, ein Pool, dazu Lavendelsträucher, Zitronen- und Olivenbäume, die ein mediterranes Flair versprühen – und das mitten in Sachsen. „Ich mag einfach diesen Stil“, sagt Stephan, die den Garten gemeinsam mit ihrem Mann im Sommer jeden Tag genießt. Es sei ein bisschen wie Urlaub zu Hause. Wobei man natürlich auch gerne ins Ausland verreise.

Wer alles beim Tag der offenen Gartentür mitmacht Steffi Bartmuß, Nordstraße 1, 04838 Jesewitz/OT Gotha, Zufahrt über Groitzscher Straße und Agrargenossenschaft Katrin Walter, Von-Bülow-Straße 35, 04838 Eilenburg Barbara Richter, Lindenallee 19, 04838 Doberschütz/OT Sprotta Schwarzbachhof Stichel, Lindenallee 15, 04838 Doberschütz/OT Sprotta Angela Aster, Kleingartenanlage Kugelfang, Zaunkönigweg 4, 04838 Eilenburg Ute Stephan, Rosenweg 25, 04838 Doberschütz/OT Sprotta-Siedlung Uwe Jahn, Biogarten Kartoffelsack, Puschkinstraße 39/40, 04838 Eilenburg

Als sie vom Tag der offenen Gartentür in Eilenburg und Umgebung erfuhr, war Stephans Interesse sofort geweckt. Sie sei gespannt, wie viele Leute wohl kommen, erzählt die 63-Jährige, die ihren Garten sowohl für den Anbau von Obst und Gemüse als auch zur Entspannung nutzt. „Selbstversorgung ist schön und gut, aber es muss auch ein bisschen Erholung sein“, findet sie. Neben dem Anbau von Erdbeeren, Kohlrabi oder Gurken hält Stephans Mann im Garten Tauben, Kaninchen und Hühner, die Fleisch und Eier für den Eigenbedarf liefern. Für Wohlfühlatmosphäre sorgen der Pool und verschiedene Sitzmöglichkeiten.

Im Rosenweg ist der Name Programm

Ebenfalls schön anzuschauen sind die zahlreichen Rosen, die nun langsam anfangen zu blühen und der Lage des Gartens im Rosenweg alle Ehre machen. Nomen est omen. Und auch Stephan selbst erfreut sich am Anblick ihrer Lieblingspflanzen.

Damit es aber nicht nur was zu schauen gibt, organisiert die Sprottaerin am Samstag einen kleinen Kreativstand. Enkelin Julchen freut sich schon darauf, diesen zu betreuen und Kleinigkeiten wie selbstgemachte Seife oder Lavendelsäckchen aus dem Garten zu verkaufen. Die Einnahmen sollen für einen guten Zweck gespendet werden.

Info: Tag der offenen Gartentür in Eilenburg und Umgebung, Samstag, 12. Juni, 10 bis 17 Uhr

Von Simon Ecker